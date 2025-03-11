احتفالات اتفاق الحكومة السورية وقسد توقع قتلى وجرحى

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وقع العشرات بين قتيل وجريح جراء إطلاق الرصاص في عموم المدن بعد الاتفاق الذي أعلن بين الحكومة وقوات الديمقراطية "قسد" واحتفالات تعم كل المدن .وقال الدكتور خالد حسين في مشفى منبج الوطني لوكالة الانباء (د ب أ): "وصل إلى مشفى الوطني وعدد من المشافي الخاصة 5 أشخاص فقدوا حياتهم وأصيب أكثر من 27 خرين جراء اطلاق الرصاص احتفالا بالتوصل لاتفاق بين قوات الحكومة وقوات قسد".وفي محافظة الرقة تم تسجيل إصابة أكثر من 13 شخصا جراء الرصاص الطائش بينهم ثلاثة حالات حرجة.وفي العاصمة دمشق وحمص وحلب وإدلب ودرعا خرج عشرات الآلاف من السوريين بمسيرات بالسيارات وتجمعوا في الساحات والميادين احتفالا بالاتفاق بين الحكومة وقسد ".ووقع الرئيس السوري الانتقالي أحمد وقائد قوات الديمقراطية، مساء أمس الاثنين، اتفاقا تضمن دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق ضمن إدارة الدولة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول والغاز، وضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة ، ودعم الدولة في مكافحتها لـ "فلول الأسد" وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها ،ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة.(سكاي نيوز)