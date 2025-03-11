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عربي-دولي

"تفاؤل أميركي" قبيل محادثات جدة بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:33
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أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الإثنين، عن تفاؤله قبيل المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية.
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وقال روبيو إنه يشعر بـ"التفاؤل" قبل المحادثات المقررة، يوم الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية.


وأضاف في حديثه لصحفيين مرافقين له خلال رحلته إلى جدة: "أشعر بالتفاؤل حيال ذلك، أعني أننا لم نكن لنأتي إن لم نكن كذلك."

وأوضح أن العامل الحاسم في الاجتماع سيكون مدى استعداد الأوكرانيين لـ"اتخاذ قرارات صعبة"، تماما، كما سيكون على الروس فعل ذلك لإنهاء الحرب.

كما ألمح روبيو إلى إمكانية استئناف المساعدات الأميركية لأوكرانيا إذا سارت المحادثات بشكل جيد، مشيرا إلى أنهم استأنفوا بالفعل تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية لأغراض دفاعية.

ولم يستبعد الدبلوماسي الأميركي لقاء غير رسمي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور أيضا السعودية، لكنه أكد أنه لن يشارك في محادثات روبيو.

وعندما سُئل عما إذا كان لقاء غير رسمي مع زيلينسكي مطروحا، قال روبيو: "ربما"، موضحا أن ذلك ليس ضمن الخطة، لكنه "ممكن."

وأكد روبيو أن كلا من موسكو وكييف "بحاجة إلى إدراك أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الوضع."

وأضاف أن الروس لن يتمكنوا من احتلال أوكرانيا بالكامل، وفي المقابل سيكون من الصعب جدا على أوكرانيا إجبار روسيا على التراجع إلى حدود عام 2014.

واختتم قائلا: "الحل الوحيد لهذه الحرب هو الدبلوماسية وإحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات."

وأشار إلى أن "الفرنسيين والبريطانيين قدموا دعما كبيرا خلال الأسبوع الماضي وكانوا مفيدين جدا، لذا نأمل أن نحظى باجتماعات مثمرة غدا". (سكاي نيوز)
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