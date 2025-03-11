Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: محادثات جدة ستركز على الضمانات الأمنية

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1331697-638772724994946120.jpg
Doc-P-1331697-638772724994946120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر الثلاثاء، أن المحادثات مع الولايات المتحدة في مدينة جدة ستكون بناءة.
Advertisement


وأشار إلى أن المحادثات مع أميركا في جدة ستركز على الضمانات الأمنية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.


كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وعقد ولي العهد والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث خر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: سأصر خلال اجتماعي مع ترامب على الضمانات الأمنية
lebanon 24
11/03/2025 09:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: تحدّثت إلى ماكرون بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
11/03/2025 09:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: أجريت مكالمة طويلة مع ماكرون بشأن الضمانات الأمنية وتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
11/03/2025 09:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يؤكد تمسك أوكرانيا بالضمانات الأمنية قبيل زيارته لواشنطن
lebanon 24
11/03/2025 09:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:35 | 2025-03-11
02:12 | 2025-03-11
01:58 | 2025-03-11
01:41 | 2025-03-11
01:35 | 2025-03-11
00:57 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24