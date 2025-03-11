زيلينسكي: محادثات جدة ستركز على الضمانات الأمنية

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر الثلاثاء، أن المحادثات مع في جدة ستكون بناءة.وأشار إلى أن المحادثات مع أميركا في جدة ستركز على الضمانات الأمنية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.واستقبل ولي السعودي محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.وعقد ولي والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث خر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي السعودي حرص ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام. (سكاي نيوز)