أجريت له مراسم استقبال رسمية.. هذا ما بحثه ولي العهد السعودي مع الرئيس الأوكراني

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التقى ولي السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).وعقد ولي السعودي والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي السعودي حرص ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.فيما عبّر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة والعالم.وعقد الاجتماع في جدة قبل يوم من إجراء بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين، تأمل أن تحقق تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب بين وأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن فريقا يضم رئيس أركانه أندريه يرماك ووزير الخارجية أندريه سيبيا ووزير الدفاع رستم عمروف سيشارك في المحادثات يوم الثلاثاء. فيما يقود وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو الفريق الأميركي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).وكشف الرئيس الأوكراني بأنه "لن يحضر المحادثات مع المسؤولين الأميركيين".(سكاي نيوز)