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عربي-دولي

أجريت له مراسم استقبال رسمية.. هذا ما بحثه ولي العهد السعودي مع الرئيس الأوكراني

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:57
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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وأجريت للرئيس الأوكراني مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

 وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

فيما عبّر الرئيس الأوكراني عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة، منوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وعقد الاجتماع في مدينة جدة قبل يوم من إجراء محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين، تأمل واشنطن أن تحقق تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن فريقا يضم رئيس أركانه أندريه يرماك ووزير الخارجية أندريه سيبيا ووزير الدفاع رستم عمروف سيشارك في المحادثات يوم الثلاثاء. فيما يقود وزير الخارجية الأميريكي ماركو روبيو الفريق الأميركي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكشف الرئيس الأوكراني بأنه "لن يحضر المحادثات مع المسؤولين الأميركيين".(سكاي نيوز)



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