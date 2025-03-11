إسرائيل تعلن قصف مقار عسكرية جنوبي سوريا

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، أنه قصف مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة جنوبي خلال الليل.ومنذ سقوط نظام الأسد، شنت على غارات عدة، دمرت خلالها معظم قدرات .كما تقدمت القوات الإسرائيلية عدة كيلومترات في المنطقة العازلة بين البلدين، واستقرت على جبل الشيخ المطل على . (سكاي نيوز)