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إسرائيل تعلن قصف مقار عسكرية جنوبي سوريا

Lebanon 24
11-03-2025 | 00:49
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، أنه قصف مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة جنوبي سوريا خلال الليل.
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ومنذ سقوط نظام الأسد، شنت إسرائيل على سوريا غارات عدة، دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري.


كما تقدمت القوات الإسرائيلية عدة كيلومترات في المنطقة العازلة بين البلدين، واستقرت على جبل الشيخ المطل على دمشق. (سكاي نيوز)
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