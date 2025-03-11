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عربي-دولي

أوكرانيا تُهاجم موسكو بعشرات المسيّرات.. قتيل و3 جرحى وتوقف حركة القطارات

Lebanon 24
11-03-2025 | 01:35
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قُتل شخص وأصيب 3 في هجوم أوكراني "ضخم" استهدف بعشرات المسيّرات، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة الروسية ومنطقتها، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف في منشور على تطبيق "تيليغرام": "حتى الآن، سجّلنا سقوط قتيل وثلاثة جرحى في منطقة لينينسكي الحضرية وفي دوموديدوفو"، وهما بلدتان في الضاحية الجنوبية للعاصمة.
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في غضون ذلك، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن السلطات المحلية أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف موسكو أدى إلى توقف شبكة القطارات في منطقة دوموديدوفو، وأسفر عن اندلاع حريق كبير في موقف للسيارات بالقرب من العاصمة الروسية.

وأتى تصريح الحاكم بعيد إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن "هجوما ضخما" بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية ليل الاثنين-الثلاثاء قبيل ساعات من محادثات مقررة في جدة بالسعودية بين وفدين أوكراني وأميركي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال سوبيانين في منشور على "تيليغرام" إن "الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع تواصل التصدّي لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار معادية تستهدف موسكو".

وأضاف أنّه تم حتى الآن اعتراض ما لا يقل عن 58 طائرة بدون طيار كانت متّجهة إلى العاصمة الروسية التي نادرا ما تم استهدافها بشكل مباشر منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب رئيس البلدية، فإن "عناصر الإنقاذ يعملون في مواقع سقوط الحطام"، من دون أن يتم في الحال تسجيل وقوع إصابات أو أضرار.

من جهتها، نشرت وسائل إعلام روسية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لمبان سكنية سقط عليها حطام طائرات مسيّرة مما أسفر عن تحطّم نوافذها وتسبّب بثقوب في أسقفها.

ويأتي هذا القصف قبيل ساعات من انعقاد اجتماع أوكراني-روسي في جدة يتوقّع أن تقدّم خلاله كييف إلى واشنطن خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا.(العربية)

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