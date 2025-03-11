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عربي-دولي
البرهان يضع شروطا للعودة للمفاوضات
Lebanon 24
11-03-2025
|
01:41
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اشترط رئيس
مجلس السيادة
الانتقالي في
السودان
عبدالفتاح البرهان، وضع قوّات الدعم السريع سلاحها وتجميع مقاتليها في أماكن محدّدة، للعودة لأيّ مفاوضات معها.
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وقال البرهان، خلال خطابه
مجموعة من
سكّان منطقة البسابير بولاية نهر النيل شمالي السودان، الاثنين، إنّهم عازمون على مواصلة قتال الدعم السريع في جميع مناطق البلاد، مضيفاً أنّهم لن يمضوا في أيّ مفاوضات أو اتّفاق سلام ما لم يستصحبوا رأي الشعب السوداني.
وقال البرهان: "لن نعود للمفاوضات ولن نرجع إلى جدّة قبل أنّ تسلّم قوّات الدعم السريع سلاحها وتجمّع مقاتليها في أماكن محدّدة".
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