البرهان يضع شروطا للعودة للمفاوضات

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اشترط رئيس الانتقالي في عبدالفتاح البرهان، وضع قوّات الدعم السريع سلاحها وتجميع مقاتليها في أماكن محدّدة، للعودة لأيّ مفاوضات معها.وقال البرهان، خلال خطابه سكّان منطقة البسابير بولاية نهر النيل شمالي السودان، الاثنين، إنّهم عازمون على مواصلة قتال الدعم السريع في جميع مناطق البلاد، مضيفاً أنّهم لن يمضوا في أيّ مفاوضات أو اتّفاق سلام ما لم يستصحبوا رأي الشعب السوداني.وقال البرهان: "لن نعود للمفاوضات ولن نرجع إلى جدّة قبل أنّ تسلّم قوّات الدعم السريع سلاحها وتجمّع مقاتليها في أماكن محدّدة".