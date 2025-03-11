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عربي-دولي
السعودية وقطر تدينان قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة
Lebanon 24
11-03-2025
|
03:32
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دانت السعودية وقطر قطع
إسرائيل
الكهرباء عن قطاع غزة، ودعتا إلى تحرك
المجتمع الدولي
للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها "تعرب عن إدانة
المملكة
بأشد العبارات لممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على
الفلسطينيين
في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع"، مجددة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.
وشددت
المملكة
على مطالبتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد،
وتجدد
دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة.
كما دانت قطر بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الأشقاء
الفلسطينيين
في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك
المجتمع الدولي
بشكل عاجل، لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
كما جددت "موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأحد قطعت
إسرائيل
الخط الوحيد الذي كان يمد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار آخر بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر.
ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من "تداعيات خطيرة".
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