السعودية وقطر تدينان قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة

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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها "تعرب عن إدانة بأشد العبارات لممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع"، مجددة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني. دانت السعودية وقطر قطع الكهرباء عن قطاع غزة، ودعتا إلى تحرك للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها "تعرب عن إدانة بأشد العبارات لممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على في قطاع غزة، وذلك بقطع الكهرباء عن القطاع"، مجددة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري دون شرط أو قيد، دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة.



كما دانت قطر بشدة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على حصار الأشقاء في قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، تهدف في نهاية المطاف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".



وشددت الوزارة على ضرورة تحرك بشكل عاجل، لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.



كما جددت "موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".



والأحد قطعت الخط الوحيد الذي كان يمد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار آخر بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر.



ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من "تداعيات خطيرة".