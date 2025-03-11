بعد غضب إسرائيل.. روبيو يعلق على المفاوضات المباشرة مع حماس

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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، إن المحادثات المباشرة التي أجراها مبعوث للرهائن آدم بولر مع مسؤولي بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة، كانت "موقفا لمرة واحدة"، و"لم تؤت ثمارها حتى الآن".وأضاف روبيو للصحفيين، أن "الوسيلة للمفاوضات" ستكون الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي من المقرر أن يجتمع في الدوحة مع وفد إسرائيلي، أُرسل إلى قطر الإثنين لاستئناف الرهائن.وقال روبيو للصحفيين وهو في طريقه إلى السعودية: "كانت تلك حالة لمرة واحدة، حيث أتيحت لمبعوثنا الخاص للرهائن، الذي تتمثل وظيفته في إطلاق سراح الناس، فرصة التحدث مباشرة مع شخص لديه سيطرة على هؤلاء الأشخاص، وتم منحه الإذن وتشجيعه على القيام بذلك".وأضاف روبيو: "حتى الآن، لم تؤت ثمارها. هذا لا يعني أنه كان مخطئا في المحاولة".وأثارت مفاوضات المباشرة مع غضبا في .وبحسب تقرير نشره "أكسيوس" الإخباري، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني، الأحد، إن المحادثات التي أجراها بولر مع "لا تمثل موقف البيت الأبيض".وقال مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه إن ديرمر قال أيضا إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدت بأن "هذا لن يحدث مرة أخرى"، وأن الأميركي ستيف ويتكوف سيظل كبير المفاوضين بشأن قضية الرهائن الإسرائيليين.وتابع المسؤول إن ويتكوف وعد بأنه لن يجري مباشرة مع ما لم تقدم الحركة "تنازلات ملموسة".لكن في الوقت نفسه، نقل "أكسيوس" عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، قولها إن ترامب "يدعم ويدعم بشكل كامل" تصرفات بولر.وبينما كان المفاوضون الإسرائيليون يتجهون إلى قطر، أصدرت بيانا دانت فيه ما اعتبرته عدم التزام من جانب بالانسحاب من ممر فيلادلفيا، الذي يمتد على طول حدود قطاع غزة مع مصر.وكان نص اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب من أن تبدأ الانسحاب من الممر في اليوم الثاني والأربعين من الاتفاق، الذي مر قبل أيام، وأن تستكمل الانسحاب بحلول اليوم الخمسين، وهو الإثنين.وتظل القوات الإسرائيلية حاليا في المنطقة العازلة.وستركز الجولة الجديدة من المحادثات على خطة تدعمها الولايات المتحدة، تطلق بموجبها سراح 10 رهائن أحياء، بما في ذلك الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في مقابل 60 يوما أخرى من وقف إطلاق النار.وصباح الإثنين، حث منتدى الرهائن والأسر المفقودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا على المضي قدما في المحادثات، من خلال منح المفاوضين "تفويضا كاملا" للتوصل إلى اتفاق للإفراج الفوري عن جميع الرهائن التسعة والخمسين، الأحياء والأموات، في مرحلة واحدة.وقال المنتدى في بيان له إن "التوصل إلى اتفاق يشمل إعادة جميع الرهائن أمر ممكن، وهو واجب الحكومة الإسرائيلية تجاه مواطنيها الذين ما زالوا في أنفاق حماس"، مضيفا أن "التلكؤ في المفاوضات سيكلف أرواح رهائن إضافيين". (سكاي نيوز)ستوديو