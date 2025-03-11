فلكياً.. هذا موعد عيد الفطر في عدد من الدول

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، تفاصيل توقعات رؤية شهر شوال لعام 1446، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سواء في مصر أو الدول العربية.كما كشف المعهد عن مدة مكوث شهر شوال واستطلاعه في مصر وأكثر من 30 عربية وإسلامية وأجنبية.مدة مكوث الهلالوقال المعهد في بيان مساء يوم الأحد الماضي، إن شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت المحلي يوم 29 من 1446هـ الموافق 29 آذار2025 "يوم الرؤية"، على أن يبقى الهلال الجديد في مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي لمدة 11 بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي بقية محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9 و12 .وأكد المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة، ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ7 دقائق.أسماء المدن والعواصمونشر المعهد أسماء المدن المصرية التي يمكن رؤية الهلال وأوجه القمر يوم الاستطلاع، وهي: القاهرة، حلايب، الإسكندرية، سوهاج، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية.كما كشف عن أسماء العواصم العربية وغير العربية التي يمكن رؤية شهر شوال يوم 29 آذار فيها وهي: نواكشوط، مراكش، فاس، لاغوس، الجزائر، تونس، طرابلس، ليبيا، الخرطوم، مقدشيو، أنقرة، عمان، دمشق، جيزان، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القدس الشريف، بغداد، عدن، الرياض، الكويت، كيب تاون، المنامة، طهران، الدوحة، أبوظبي، دبي، مسقط، كراتشي، كوالامبور، جاكرتا، كيب تاون، برازيليا، ليما، واشنطن، أوتوا، لندن، موسكو.وأوضح أن غرة شهر شوال 1446 فلكياً يوم الأحد آذار مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.