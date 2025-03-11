حقائق تكشف للمرة الاولى... جنرال بالحرس الثوري يكشف أسرار الاغتيالات الايرانية

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وفي مقابلة تلفزيونية بثت الماضي، أقرّ الوزير السابق في الحرس محسن دوست بمسؤولية إيران عن اغتيال معارضين للنظام خارج حدودها، وجرت تحت إشراف دوست نفسه.



كما أشار لتهديد السلطات الإيرانية دولا غربية بارتكاب هجمات إذا لم يتم إطلاق سراح بعض منفذي الاغتيالات.



وكشف أن تكاليف عمليات الاغتيال كانت تُغطى من الأرباح التي تم جنيها من بيع وشراء الأسلحة أثناء الحرب الإيرانية.



وكان دوست رئيسا للجهاز الأمني لروح الله الخميني في عام 1979 خلال الإيرانية، وساعد في تأسيس الحرس الثوري.



وتولى منصب وزيرا للحرس في الفترة (1982- 1989).



الاغتيالات

تحدث دوست عن أسماء معارضين بنفسه على اغتيالهم، في جزء من مقابلة استمرت ساعتين مع وكالة "دیده‌بان ایران".



هؤلاء هم:



1- اللواء تمسار عويسي، حاكم طهران العسكري خلال احتجاجات سبتمبر 1978، وتم اغتياله في باريس شباط 1984.



2- فريدون فرخزاد، شاعر ومقدم تلفزيوني في عهد الشاه، اغتيل داخل منزله بألمانيا آب 1992.



3- شابور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، اغتيل في آب 1991 داخل منزله في أحد ضواحي باريس.



4- شهريار شفيق، وهو ابن الأميرة بهلوي ابنة مؤسس الدولة البهلوية الشاه رضا بهلوي، وكان ضابطاً كبيراً في البحرية. اغتيل بإطلاق نار في باريس، كانون الاول 1979.



وبحسب تقرير الوكالة، قال دوست إن الحرس الثوري استعان بجماعة انفصالية بإقليم الباسك في إسبانيا، لتنفيذ عمليات اغتيال.



وأوضح أن دفع الأموال للانفصالين لقاء جرائمهم، جرى عبر رجل دين مقيم في ألمانيا.



وأضاف أنه كان ضالعاً في اغتيال أحد أعضاء جهاز "سافاك"، الذي كان تابعاً للشاه ومسؤلاً عن قمع معارضيه.



سفير سابق "مصدوم"

حين اغتيل الشاعر فريدون فرخزاد، كان سيد حسين موسويان يشغل منصب السفير .



بعد تصريحات دوست، عبّر عن صدمة بالغة. كتب "الحرة": أحدثت تصريحات غير مسبوقة لجنرال إيراني ضجة كبيرة داخل إيران وخارجها، فأصدر مكتبه، الاثنين، بيانا زعم فيه أن تصريحاته كانت نتيجة مشاكل في الذاكرة بعد جراحة دماغية سابقة.وفي مقابلة تلفزيونية بثت الماضي، أقرّ الوزير السابق في الحرس محسن دوست بمسؤولية إيران عن اغتيال معارضين للنظام خارج حدودها، وجرت تحت إشراف دوست نفسه.كما أشار لتهديد السلطات الإيرانية دولا غربية بارتكاب هجمات إذا لم يتم إطلاق سراح بعض منفذي الاغتيالات.وكشف أن تكاليف عمليات الاغتيال كانت تُغطى من الأرباح التي تم جنيها من بيع وشراء الأسلحة أثناء الحرب الإيرانية.وكان دوست رئيسا للجهاز الأمني لروح الله الخميني في عام 1979 خلال الإيرانية، وساعد في تأسيس الحرس الثوري.وتولى منصب وزيرا للحرس في الفترة (1982- 1989).تحدث دوست عن أسماء معارضين بنفسه على اغتيالهم، في جزء من مقابلة استمرت ساعتين مع وكالة "دیده‌بان ایران".هؤلاء هم:1- اللواء تمسار عويسي، حاكم طهران العسكري خلال احتجاجات سبتمبر 1978، وتم اغتياله في باريس شباط 1984.2- فريدون فرخزاد، شاعر ومقدم تلفزيوني في عهد الشاه، اغتيل داخل منزله بألمانيا آب 1992.3- شابور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، اغتيل في آب 1991 داخل منزله في أحد ضواحي باريس.4- شهريار شفيق، وهو ابن الأميرة بهلوي ابنة مؤسس الدولة البهلوية الشاه رضا بهلوي، وكان ضابطاً كبيراً في البحرية. اغتيل بإطلاق نار في باريس، كانون الاول 1979.وبحسب تقرير الوكالة، قال دوست إن الحرس الثوري استعان بجماعة انفصالية بإقليم الباسك في إسبانيا، لتنفيذ عمليات اغتيال.وأوضح أن دفع الأموال للانفصالين لقاء جرائمهم، جرى عبر رجل دين مقيم في ألمانيا.وأضاف أنه كان ضالعاً في اغتيال أحد أعضاء جهاز "سافاك"، الذي كان تابعاً للشاه ومسؤلاً عن قمع معارضيه.حين اغتيل الشاعر فريدون فرخزاد، كان سيد حسين موسويان يشغل منصب السفير .بعد تصريحات دوست، عبّر عن صدمة بالغة.

وكتب في إكس أن فرخزاد قبل مقتله، تواصل مع السفارة الإيرانية وأعرب عن ندمه على أفعاله السابقة طالباً السماح بالعودة لموطنه.



وعملت السفارة على الحصول على الموافقة من طهران، كما كان فرخزاد قد بدأ بحزم متاعه لزيارة أمه المريضة.



"وبعد فترة قصيرة انفجرت الأخبار عن اغتياله ما تركنا (موظفي السفارة) في صدمة"، تابع موسويان.



وقال إن مصلحة إيران الوطنية تقتضي ضمان سلامة مواطنيها المقيمين في الخارج وتسهيل عودتهم للبلاد.



"اختبار" للمجتمع الدولي

من جهته، قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن تصريحات دوست "تعزز أدلة قدمتها جماعات المعارضة منذ سنوات بشأن شبكة الإرهاب الدولية للنظام".



وربط في بيان الأحد، هذه التصريحات بتورط الحرس الثوري في أزمة رهائن السفارة الأميركية.



ذلك أن دوست تحدث كيف ابتز شخصياً وزير الخارجية الفرنسي لإطلاق سراح أنيس النقاش الذي حاول اغتيال بختيار عام 1980.



وتم إطلاق سراحه بعد عشر سنوات، قبل عام واحد على اغتيال الأخير.



وقال الجنرال للوزير الفرنسي "إذا لم يتم إطلاق سراحه في غضون أسبوعين، فعليهم توقع تفجير سفارة أو اختطاف طائرة. لا يحق لهم الشكوى عند حدوث ذلك".



هذه روايته لوكالة "دیده‌بان ایران".

يقول عنها المجلس المعارض إنها "تكشف بوضوح تاريخ النظام في احتجاز الرهائن واستخدام الإرهاب كأداة دبلوماسية".



وأوضح أنها تتوافق مع تصريحات سابقة لرفيق دوست بتورط الحرس الثوري في أزمة رهائن السفارة الأميركية عام 1979، التي طالما سعى النظام إلى تصويرها على أنها عمل عفوي من قبل الطلبة.



ففي آب 2023، كشف دوست أنه قدم دعما لوجستيا مباشرا للاستيلاء على السفارة، وتلقى إحاطة من مسؤولين رفيعي المستوى بشأن الخطة مسبقا.



وعدّ المجلس اعترافات دوست "جريئة وغير نابعة من توبة أو ندم".



إنما هي "استعراض متعمد للترهيب، تهدف لتذكير العالم بأن النظام لديه تاريخ طويل في القضاء على معارضيه وسيواصل ذلك"، أضاف بيانه.



ورأى المجلس فيها "اختباراً" للمجتمع الدولي.



أوضح "هذا التحدي الصارخ يتطلب استجابة قوية وفورية. لم يعد هناك مجال للإدانات الرمزية أو العقوبات المحدودة"



ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة "لتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية العالمية، ومحاسبة مسؤوليها، وفرض إجراءات عقابية صارمة ضد قيادتها"، على حدّ تعبيره.



وقال المجلس إن التقاعس عن اتخاذ إجراءات "سيشجع النظام، ويفتح الباب أمام مزيد من الاغتيالات واحتجاز الرهائن والتفجيرات".



والمجلس ائتلاف سياسي من منظمات وجماعات وشخصيات إيرانية، تأسس تحت اسم منظمة "مجاهدي خلق" تموز 1981 بمبادرة من مسعود رجوي، للإطاحة بالحكومة الإيرانية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي ومستقل.



ومقرّه الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.



"استغلال سيء"

مكتب الجنرال محسن دوست، أصدر بياناً الاثنين ينفي صحة ما قال خلال البرنامج "التاريخ الشفوي" الذي بثته الوكالة الناطقة بالفارسية.

وقال فيه "تم استغلال تصريحاته بشكل سيء من قبل وسائل الإعلام المعادية في الخارج ووسائل الإعلام المحلية المتحيزة لأغراض سياسية محددة".



وأوضح أن هذه الوسائل قامت بـ"تحريف تصريحاته من خلال حذف أجزاء من المقابلة. وزعمت كذبا أنه هو والنظام الإسلامي مرتبطان باغتيال بعض الأفراد".



"هذه الادعاءات غير صحيحة ويتم نفيها تماماً"، تابع البيان.



ونتيجة ذلك "قد يتذكر دوست بعض الأحداث والأسماء بشكل خاطئ. بالتالي، فإن تصريحاته لا ينبغي اعتبارها موثوقة قانونيا أو تاريخيا".



وأشار إلى أن فريدون فرخزاد "لا علاقة له بفترة مسؤولية دوست" قيادة الحرس الثوري.



عقود من الاغتيالات

ونفذ النظام اغتيالات وهجمات إرهابية في أكثر من 40 دولة، مستهدفاً معارضيه، وفق تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية بعنوان "اغتيالات وإرهاب إيران في الخارج".

أضاف التقرير الصادر عام 2020 أن النظام استخدم دبلوماسييه للتخطيط للاغتيالات، كما حدث في تفجير "AMIA" عام 1994 واعتقال أسد الله أسدي في 2018.



وفي كانون الاول 2024، كشف مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران، خريطة تفاعلية توثق أكثر من 45 عاما من عمليات الاغتيال والاختطاف التي نفذها النظام ضد معارضيه في الخارج.



وثقت الخريطة 861 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، و124 محاولة اغتيال أو اختطاف.



وقال المركز إن عنف الجمهورية الإسلامية العابر للحدود طال دولا من الشرق الأوسط إلى أميركا الشمالية وجنوب أفريقيا.



لم يحدد التقرير بشكل مباشر مصدر تمويل هذه العمليات، لكنه أكد أن الحرس الثوري الإيراني، وخاصة فيلق القدس، ووزارة الاستخبارات يديرونها.



ويحصلون على تمويلهم من ميزانية الدولة الإيرانية، بما في ذلك عائدات النفط، والشركات التابعة للحرس الثوري، وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.



كما تستخدم إيران وكلاء مثل حزب الله وجماعات الجريمة المنظمة لتنفيذ الاغتيالات، مما يشير إلى تمويل غير مباشر عبر هذه الشبكات.