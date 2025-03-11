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عربي-دولي
سيُحاسب قريبًا قانونيًا وعشائريًا.. رغد صدام حسين تتوعد شخصا "مجهولا"
Lebanon 24
11-03-2025
|
05:20
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قامت رغد، ابنة الرئيس
العراقي
الأسبق،
صدام
حسين، بتوعد شخص بالملاحقة القانونية والعشائرية، متهمة إياه بأنه "يروي قصصًا خيالية وروايات مزيفة".
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ولم تذكر رغد
صدام
حسين
اسم الشخص الذي تقصده، واتهمته ببث الإشاعات تجاه عائلتها وابتزازها بطلب المال.
وعبر حسابها على منصة "إكس"، كشفت رغد مزيدًا من التفاصيل حول الشخص "المجهول" وقالت "أحد الأشخاص الذين اُسندت لهم جزء من المهام قبل وبعد 2003 مع والدي الرئيس
الشهيد
صدام
حسين
رحمه
الله، أصبح
يروي
قصصًا خيالية وروايات وشهادات مزيفة في بعض المحطات والسوشيال ميديا، مقابل المال للتغطية على فشله وبث الإشاعة والإساءة المتعمدة لوالدي ولعائلتنا".
وأضافت "سيحاسب قريبًا قانونيًا وعشائريًا على كل إساءته وأكاذيبه وإشاعاته المسمومة مثله".
وحظي المنشور بتفاعل واسع بعد دقائق من نشره مساء أمس الاثنين، إذ شاهده أكثر من نصف مليون متابع، مع مئات التعليقات المؤيدة لابنة الرئيس الراحل.
وتقيم رغد، وهي ابنة
صدام
الكبرى، وأبناؤها في الأردن منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003.(إرم نيوز)
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