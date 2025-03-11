الشرع يؤكد: إراقة الدماء لن تمر من دون محاسبة

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أعلن السوري أحمد ان عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها المخلوع الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.وفي أول مقابلة له مع وكالة أنباء عالمية بعد مقتل المئات في 4 أيام من الاشتباكات في منطقة الساحل السوري، ألقى باللوم على الجماعات المؤيدة للأسد "المدعومة من الأجانب" في إشعال فتيل إراقة الدماء، لكنه أقر بأن عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.لـ"رويترز" من الرئاسي في دمشق، حيث كان الأسد يقيم حتى أطيح في الثامن من الماضي: "سوريا دولة قانون. سيأخذ مجراه مع الجميع".وأضاف الشرع: "قاتلنا للدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة حتى إن كان أقرب الناس إلينا".وفي حين ألقى باللوم في اندلاع العنف في الأيام الأخيرة على عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوة أجنبية لم يحددها، فقد أقر بأنه ردا على ذلك "دخلت العديد من الأطراف الساحل السوري، وحدثت العديد من الانتهاكات".واعتبر أن الأمر "أصبح فرصة للانتقام" لسنوات من المظالم المكبوتة، رغم أنه قال إن الوضع تم احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.وذكر أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في أحداث العنف بالساحل السوري، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار تحقيق ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها الأحد.المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه حتى مساء الأحد قتل ما يصل إلى 973 مدنيا علويا في هجمات انتقامية، بعد معارك قتل فيها أكثر من 250 مقاتلا علويا وأكثر من 230 من أفراد قوات الأمن.وكانت الاضطرابات التي شهدتها الأيام الأخيرة الأكثر دموية منذ إطاحة الأسد، ومثلت أكبر انتكاسة للرئيس السوري الانتقالي في سعيه إلى الشرعية الدولية، بهدف رفع العقوبات الأميركية وغيرها من العقوبات الغربية بالكامل وتأكيد حكمه على بلد مزقته 14 عاما من الحرب.وأدرك أن العنف الذي شهدته الأيام الماضية هدد بعرقلة محاولته للم شمل سوريا، إنه "سيؤثر على هذا المسار"، لكنه تعهد بـ"تصحيح الوضع بقدر ما نستطيع".وللقيام بذلك، أنشأ لجنة مستقلة، وهي أول هيئة أنشأها وتضم علويين، للتحقيق في عمليات القتل في غضون 30 يوما ومحاسبة الجناة.وأضاف أن لجنة ثانية تم تشكيلها "للحفاظ على السلم الأهلي والمصالحة، لأن الدم يولد المزيد من الدم".(سكاي نيوز)