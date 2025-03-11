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عربي-دولي
في جدة.. بدء المحادثات الأميركية الأوكرانية
Lebanon 24
11-03-2025
|
05:57
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بدأت اليوم الثلاثاء المحادثات الأميركية الأوكرانية في جدة، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن الوطني الوزير مساعد العيبان.
وتعرض أوكرانيا على الولايات المتحدة، خلال المحادثات التي تجري بين الطرفين في جدة، خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت
الأبيض
الذي يطالبها، منذ عاد إليه
الرئيس
دونالد
ترامب، بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
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وتعد المحادثات في
المملكة
العربية السعودية اللقاء الأكثر أهمية منذ المشادة الكلامية الصادمة في البيت
الأبيض
في 28 شباط، عندما وبّخ
ترامب
الرئيس
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب ما اعتبره نكرانا للجميل الأميركي.
وزيلينسكي، الذي أرسل مذاك رسالة اعتذار إلى ترامب، سافر إلى
مدينة
جدة على ساحل البحر
الأحمر
للقاء ولي عهد السعودية لكنه ترك المحادثات مع
الأميركيين
لثلاثة من كبار مساعديه.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، مساء الاثنين،
الرئيس
الأوكراني زيلينسكي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير محمد بن سلمان وزيلينسكي عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.(العربية)
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