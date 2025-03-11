في جدة.. بدء المحادثات الأميركية الأوكرانية

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بدأت اليوم الثلاثاء المحادثات الأميركية الأوكرانية في جدة، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن الوطني الوزير مساعد العيبان.وتعرض أوكرانيا على الولايات المتحدة، خلال المحادثات التي تجري بين الطرفين في جدة، خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت الذي يطالبها، منذ عاد إليه ترامب، بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.وتعد المحادثات في العربية السعودية اللقاء الأكثر أهمية منذ المشادة الكلامية الصادمة في البيت في 28 شباط، عندما وبّخ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب ما اعتبره نكرانا للجميل الأميركي.وزيلينسكي، الذي أرسل مذاك رسالة اعتذار إلى ترامب، سافر إلى جدة على ساحل البحر للقاء ولي عهد السعودية لكنه ترك المحادثات مع لثلاثة من كبار مساعديه.واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، مساء الاثنين، الأوكراني زيلينسكي.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير محمد بن سلمان وزيلينسكي عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.(العربية)