هزات أرضية ضربت جمهورية داغستان.. هذه قوتها

أفاد الأوروبي (EMSC)، بأن هزات أرضية بقوة 4.2 درجة ضربت جمهورية داغستان بالقرب من قرية تسوريب، على بعد 119 كيلومترا من محج قلعة.

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وجاء في بيان المركز: "قوة الزلزال: 4.2 درجة. المنطقة: منطقة القوقاز، . على مسافة 119 كيلومترا شمال غرب محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان وعلى مسافة 20 كيلومترا جنوب غرب تسوريب في الجمهورية المذكورة".

وذكر الأوروبي المتوسطي أن الهزات الثلاثاء في الساعة 09:30 بتوقيت على عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة .



ويشار إلى منطقة الشرق الروسية تشهد بين الحين والآخر، وقوع هزات أرضية مختلفة القوة، وخاصة في شبه جزيرة كامتشاتكا.