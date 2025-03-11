"زمن الأوهام ولى".. المفوضية الأوروبية تدعو لزيادة الإنفاق العسكري

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اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن "زمن الأوهام ولّى" ويجب على إنفاقه على الأسلحة بشكل كبير.وقالت أمام الأوروبي "نحن بحاجة إلى سريعة للغاية في القدرات الدفاعية الأوروبية. بحاجة إليها الآن".ووفقاً لتقرير نشره ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أمس الاثنين، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأميركية.وكشف ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، على .