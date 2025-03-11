Advertisement

إقتصاد

"زمن الأوهام ولى".. المفوضية الأوروبية تدعو لزيادة الإنفاق العسكري

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1331830-638772931544127586.jpg
Doc-P-1331830-638772931544127586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن "زمن الأوهام ولّى" ويجب على الاتحاد الأوروبي زيادة إنفاقه على الأسلحة بشكل كبير.
Advertisement

وقالت أمام البرلمان الأوروبي "نحن بحاجة إلى زيادة سريعة للغاية في القدرات الدفاعية الأوروبية. ونحن بحاجة إليها الآن".

ووفقاً لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أمس الاثنين، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأميركية. 

وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.
 
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير
lebanon 24
11/03/2025 13:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "التليجراف": رئيس الوزراء البريطاني ستارمر سيحدد جدولا زمنيا لزيادة الإنفاق الدفاعي
lebanon 24
11/03/2025 13:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة
lebanon 24
11/03/2025 13:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
11/03/2025 13:44:24 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:18 | 2025-03-11
07:07 | 2025-03-11
06:52 | 2025-03-11
06:50 | 2025-03-11
06:30 | 2025-03-11
06:18 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24