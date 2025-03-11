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إقتصاد
"زمن الأوهام ولى".. المفوضية الأوروبية تدعو لزيادة الإنفاق العسكري
Lebanon 24
11-03-2025
|
06:31
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اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، أن "زمن الأوهام ولّى" ويجب على
الاتحاد الأوروبي
زيادة
إنفاقه على الأسلحة بشكل كبير.
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وقالت أمام
البرلمان
الأوروبي "نحن بحاجة إلى
زيادة
سريعة للغاية في القدرات الدفاعية الأوروبية.
ونحن
بحاجة إليها الآن".
ووفقاً لتقرير نشره
معهد
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أمس الاثنين، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال
الأطلسي
من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأميركية.
وكشف
معهد
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت
الولايات المتحدة
مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)،
متقدمة
على
فرنسا
.
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