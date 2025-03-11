كيف علّقت روسيا على محادثات جدة بين أميركا وأوكرانيا؟

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قال المتحدث باسم بيسكوف، إن تسعى إلى فهم مدى استعداد كييف لإجراء لإنهاء الحرب، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيّرة على موسكو، اليوم الثلاثاء.وجاء تصريح بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك صلة بين الهجوم وبين السلام التي تستضيفها جدة. (سكاي نيوز)