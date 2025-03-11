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كيف علّقت روسيا على محادثات جدة بين أميركا وأوكرانيا؟

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:50
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة تسعى إلى فهم مدى استعداد كييف لإجراء محادثات لإنهاء الحرب، وذلك في أعقاب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيّرة على موسكو، اليوم الثلاثاء.
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وجاء تصريح بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك صلة بين الهجوم وبين محادثات السلام التي تستضيفها جدة. (سكاي نيوز)


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