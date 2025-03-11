19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"عائلات بأكملها قتلت".. الأمم المتحدة تعلق على الحملة العسكرية في سوريا
Lebanon 24
11-03-2025
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مفوضية
الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية، ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس السابق
بشار
الأسد.
Advertisement
وقال
المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في إفادة صحفية في جنيف: "في عدد من الحالات المزعجة للغاية، قُتلت عائلات بأكملها - بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال - مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص"، مستخدماً مصطلحاً فرنسياً لأولئك غير القادرين على القتال.
وأوضح أن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء 90 رجلاً و18 امرأة و3 أطفال. وأضاف "العديد من عمليات القتل الموثقة، كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو".
وأحصى
المرصد السوري
لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، مقتل أكثر من ألف مدني معظمهم من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة"، منذ الخميس الماضي، متحدثاً عن "قتل وإعدامات ميدانية"، وطال القتل بشكل رئيسي مناطق ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة "قلقة" من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
Lebanon 24
الأمم المتحدة "قلقة" من تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لغزة
11/03/2025 15:41:42
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: حركة "أم 23" اختطفت 130 مريضاً وجريحاً من مستشفيين في الكونغو الديموقراطية
Lebanon 24
الأمم المتحدة: حركة "أم 23" اختطفت 130 مريضاً وجريحاً من مستشفيين في الكونغو الديموقراطية
11/03/2025 15:41:42
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
11/03/2025 15:41:42
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تتهم حركة "إم 23" في جمهورية الكونغو الديموقراطية بقتل عدد من الأطفال
Lebanon 24
الأمم المتحدة تتهم حركة "إم 23" في جمهورية الكونغو الديموقراطية بقتل عدد من الأطفال
11/03/2025 15:41:42
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مراكز الاقتراع في غرينلاند تفتح أبوابها لبدء الانتخابات النيابية
Lebanon 24
مراكز الاقتراع في غرينلاند تفتح أبوابها لبدء الانتخابات النيابية
09:23 | 2025-03-11
11/03/2025 09:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في باكستان.. حالة طوارئ بعد اختطاف قطار ركاب
Lebanon 24
في باكستان.. حالة طوارئ بعد اختطاف قطار ركاب
09:04 | 2025-03-11
11/03/2025 09:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا وقّعت "قسد" إتّفاقاً تاريخيّاً مع أحمد الشرع؟
Lebanon 24
لماذا وقّعت "قسد" إتّفاقاً تاريخيّاً مع أحمد الشرع؟
09:00 | 2025-03-11
11/03/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في باكستان.. إطلاق نار على قطار ركاب
Lebanon 24
في باكستان.. إطلاق نار على قطار ركاب
08:52 | 2025-03-11
11/03/2025 08:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
Lebanon 24
"حالتها حرجة"... فنانة شهيرة مُحتجزة لدى جارتها؟!
11:00 | 2025-03-10
10/03/2025 11:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة على شفا الانهيار بعد 11 عامًا من الزواج.. هل تتحقق "أسوأ نبوءات" ليلى عبد اللطيف؟
Lebanon 24
علاقة على شفا الانهيار بعد 11 عامًا من الزواج.. هل تتحقق "أسوأ نبوءات" ليلى عبد اللطيف؟
10:30 | 2025-03-10
10/03/2025 10:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
15:58 | 2025-03-10
10/03/2025 03:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:23 | 2025-03-11
مراكز الاقتراع في غرينلاند تفتح أبوابها لبدء الانتخابات النيابية
09:04 | 2025-03-11
في باكستان.. حالة طوارئ بعد اختطاف قطار ركاب
09:00 | 2025-03-11
لماذا وقّعت "قسد" إتّفاقاً تاريخيّاً مع أحمد الشرع؟
08:55 | 2025-03-11
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:52 | 2025-03-11
في باكستان.. إطلاق نار على قطار ركاب
08:44 | 2025-03-11
دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 15:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24