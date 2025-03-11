قتلى وجرحى.. مسلحون اقتحموا فندقاً في وسط الصومال

قال شاهدان إن مسلحين اقتحموا فندقا في بلدوين في وسط الصومال، اليوم الثلاثاء، وأضافا أنه جرى محاصرة المكان.



وذكر النائب الصومالي أمين جيسو، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا حتى الآن، وأن "تحديد عدد القتلى والمصابين لا يزال جاريا". (العربية)