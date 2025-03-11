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قتلى وجرحى.. مسلحون اقتحموا فندقاً في وسط الصومال

Lebanon 24
11-03-2025 | 07:07
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قال شاهدان إن مسلحين اقتحموا فندقا في بلدوين في وسط الصومال، اليوم الثلاثاء، وأضافا أنه جرى محاصرة المكان.

وذكر النائب الصومالي ضاهر أمين جيسو، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا حتى الآن، وأن "تحديد عدد القتلى والمصابين لا يزال جاريا". (العربية)
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