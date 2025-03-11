بالصور.. القبض على "مرتكبي انتهاكات" في أحداث الساحل السوري

أعلنت وزارة على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.

Advertisement

وقالت (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى العسكري المختص لينالوا جزاءهم.

وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.



قال السوري أحمد إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها المخلوع الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.



لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".