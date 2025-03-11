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عربي-دولي
بالصور.. القبض على "مرتكبي انتهاكات" في أحداث الساحل السوري
Lebanon 24
11-03-2025
|
07:18
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أعلنت وزارة
الداخلية
السورية
القبض
على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
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وقالت
وكالة الأنباء
السورية
(سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى
القضاء
العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
قال
الرئيس
السوري أحمد
الشرع
إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها
الرئيس
المخلوع
بشار
الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وقال
لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون.
القانون
سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
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