ضخّ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية في السعودية

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قالت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إنّه من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان في هذا العام، وإن "مشروع نيوم" يُعدّ الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق العامة، صندوق السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل "نيوم"، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر .ومن أن يستوعب "نيوم" نحو ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن . (سكاي نيوز)