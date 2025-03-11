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إقتصاد

ضخّ 1.22 مليار دولار في العقارات السكنية في السعودية

Lebanon 24
11-03-2025 | 07:44
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قالت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إنّه من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان في المملكة هذا العام، وإن "مشروع نيوم" يُعدّ الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
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وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل "نيوم"، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.

ومن المنتظر أن يستوعب "نيوم" نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط. (سكاي نيوز)
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