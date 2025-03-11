السيسي: لن نقبل تهجير الفلسطينيين

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السيسي، الثلاثاء، إنه لا حل للقضية إلا من خلال تحقيق العدالة وإقامة الدولة المستقلة، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني "تحت أي مسمى". جدد المصري عبد رفضه لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.السيسي، الثلاثاء، إنه لا حل للقضية إلا من خلال تحقيق العدالة وإقامة الدولة المستقلة، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني "تحت أي مسمى".

وأضاف خلال كلمته في التثقيفية التي نظمها الجيش المصري بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة وما تحمله من مخاطر وتهديدات، خلفت واقعا مضطربا، خاصة فيما يتعلق بالقضية .



وأكد أن مصر تواصل جهودها الدائمة لتقديم رؤى تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للمنطقة، كونها طرفا رئيسيا في هذه القضية.

وتابع أن مصر "أعلنت منذ بداية الأزمة عن موقف ثابت وواضح لم يتغير، وهذا الموقف لم يكن ليتم إلا بوعي الشعب المصري وتلاحمه مع القيادة السياسية، مما يعكس صدق النية وحب الوطن".



وخلال كلمته، وجه تحية تقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مؤكدا أن "مصر ستستمر في تقديم كل دعم ممكن للوقوف إلى جانبهم في معركة البقاء والمصير". (سكاي نيوز عربية)