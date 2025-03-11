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السيسي: لن نقبل تهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:19
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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
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وقال السيسي، الثلاثاء، إنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني "تحت أي مسمى".
 
وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمها الجيش المصري بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة وما تحمله من مخاطر وتهديدات، خلفت واقعا مضطربا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر تواصل جهودها الدائمة لتقديم رؤى تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للمنطقة، كونها طرفا رئيسيا في هذه القضية.
 
وتابع السيسي أن مصر "أعلنت منذ بداية الأزمة عن موقف ثابت وواضح لم يتغير، وهذا الموقف لم يكن ليتم إلا بوعي الشعب المصري وتلاحمه مع القيادة السياسية، مما يعكس صدق النية وحب الوطن".

وخلال كلمته، وجه السيسي تحية تقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مؤكدا أن "مصر ستستمر في تقديم كل دعم ممكن للوقوف إلى جانبهم في معركة البقاء والمصير". (سكاي نيوز عربية) 
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