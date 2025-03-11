19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب
Lebanon 24
11-03-2025
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محافظ
البنك المركزي
العراقي
علي العلاق، إن
العراق
يمتلك واحدًا من أعلى احتياطيات الذهب على مستوى الدول العربية بواقع 162 طنًا.
Advertisement
وأضاف العلاق، أن
البنك المركزي
العراقي
يتابع بشكل حثيث حركة الذهب والعملات، مشيرًا إلى أن "جزءًا من التنويع لدرء أي مخاطر هو امتلاك نسبة من الاحتياطيات من الذهب، وخاصة في السنوات الأخيرة كانت هناك عمليات شراء مستمرة".
وتابع: "العراق اليوم يمتلك 162 طنًا من الذهب، وهو واحد من أعلى الاحتياطيات على المستوى العربي،
ونحن
الدولة الرابعة في حجم الاحتياطيات التي نمتلكها من الذهب"، وفق
وكالة الأنباء
العراقية
"واع". (العربية)
مواضيع ذات صلة
اكتشاف كوكب اسمه من دولة عربية: رياح مجنونة وسطح ملتهب!
Lebanon 24
اكتشاف كوكب اسمه من دولة عربية: رياح مجنونة وسطح ملتهب!
11/03/2025 17:36:34
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية احتيال إلكتروني تهز دولة عربية.. والضحايا بالآلاف!
Lebanon 24
عملية احتيال إلكتروني تهز دولة عربية.. والضحايا بالآلاف!
11/03/2025 17:36:34
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
" لحوم الحمير" للمواطنين...خطر يهدّد دولة عربية في رمضان!
Lebanon 24
" لحوم الحمير" للمواطنين...خطر يهدّد دولة عربية في رمضان!
11/03/2025 17:36:34
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تُعلن موعد بداية شهر رمضان
Lebanon 24
دولة عربية تُعلن موعد بداية شهر رمضان
11/03/2025 17:36:34
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
11:30 | 2025-03-11
11/03/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
Lebanon 24
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
11:26 | 2025-03-11
11/03/2025 11:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11
11/03/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يبحث مخزون إيران من اليورانيوم
Lebanon 24
في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يبحث مخزون إيران من اليورانيوم
11:10 | 2025-03-11
11/03/2025 11:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
Lebanon 24
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
11:05 | 2025-03-11
11/03/2025 11:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
15:58 | 2025-03-10
10/03/2025 03:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2025-03-11
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
11:26 | 2025-03-11
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
11:13 | 2025-03-11
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:10 | 2025-03-11
في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يبحث مخزون إيران من اليورانيوم
11:05 | 2025-03-11
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
11:00 | 2025-03-11
هكذا يتحرّك اللوبي الصهيوني داخل واشنطن لتهجير سكان غزة
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 17:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24