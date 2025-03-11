دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب

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قال محافظ علي العلاق، إن يمتلك واحدًا من أعلى احتياطيات الذهب على مستوى الدول العربية بواقع 162 طنًا.وأضاف العلاق، أن يتابع بشكل حثيث حركة الذهب والعملات، مشيرًا إلى أن "جزءًا من التنويع لدرء أي مخاطر هو امتلاك نسبة من الاحتياطيات من الذهب، وخاصة في السنوات الأخيرة كانت هناك عمليات شراء مستمرة".وتابع: "العراق اليوم يمتلك 162 طنًا من الذهب، وهو واحد من أعلى الاحتياطيات على المستوى العربي، الدولة الرابعة في حجم الاحتياطيات التي نمتلكها من الذهب"، وفق "واع". (العربية)