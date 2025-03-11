19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"في أسرع وقت ممكن".. قسد تطلب من مقاتلين أجانب مغادرة سوريا
Lebanon 24
11-03-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر سورية مطلعة بأن وحدات حماية الشعب، المنضوية ضمن قوات
سوريا
الديمقراطية "قسد"، طلبت من المقاتلين غير السوريين مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
Advertisement
جاء هذا القرار بعد
يوم واحد
من توقيع الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، والذي نص على دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة
السورية
الجديدة.
وذكرت المصادر لـ"إرم نيوز" أن عدد المقاتلين الأجانب في صفوف "قسد" يُقدر بنحو 3 آلاف مقاتل، بينما شككت مصادر من الإدارة الذاتية في دقة هذا الرقم، مؤكدة أن العدد لا يتجاوز 300 مقاتل، بينهم 80 عنصرًا في مؤسسات الإدارة الذاتية.
وكان هؤلاء المقاتلون قد التحقوا بصفوف حزب العمال الكردستاني قبل نحو ثماني سنوات، حيث شاركوا في المعارك ضد الجماعات المتطرفة، قبل انتقالهم إلى
عفرين
للقتال ضد الجيش التركي والفصائل
السورية
الموالية لأنقرة.
وتضم قوات
سوريا
الديمقراطية خمس مجموعات رئيسية تشكل قوامها العسكري.
ورغم أهمية الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، والذي يمهد لدمج القوات ضمن مؤسسات الدولة، لا تزال آلية تنفيذ هذا الدمج غير واضحة، في انتظار نتائج أعمال اللجان المختصة بتنفيذ بنود الاتفاق.
ويحظى هذا الاتفاق بأهمية كبيرة كونه يمثل خطوة رئيسية للحفاظ على وحدة البلاد، ويشكل حاجزًا أمام مشاريع التقسيم التي تهدد سيادة
سوريا
. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
11/03/2025 17:36:42
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
11/03/2025 17:36:42
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "إرنست أند يونغ": الإمارات من بين أسرع أسواقنا نمواً
Lebanon 24
شركة "إرنست أند يونغ": الإمارات من بين أسرع أسواقنا نمواً
11/03/2025 17:36:42
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مئات الجمعيات تطلب حل نفسها "تلقائيا" في تونس
Lebanon 24
مئات الجمعيات تطلب حل نفسها "تلقائيا" في تونس
11/03/2025 17:36:42
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
11:30 | 2025-03-11
11/03/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
Lebanon 24
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
11:26 | 2025-03-11
11/03/2025 11:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:13 | 2025-03-11
11/03/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يبحث مخزون إيران من اليورانيوم
Lebanon 24
في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يبحث مخزون إيران من اليورانيوم
11:10 | 2025-03-11
11/03/2025 11:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
Lebanon 24
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
11:05 | 2025-03-11
11/03/2025 11:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
15:58 | 2025-03-10
10/03/2025 03:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2025-03-11
تقرير لـ"Washington Post" يتحدث عن "فصل جديد في سوريا".. هذا ما كشفه
11:26 | 2025-03-11
البيت الأبيض تعليقاً على لقاء الناقورة: كان إيجابيا
11:13 | 2025-03-11
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
11:10 | 2025-03-11
في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يبحث مخزون إيران من اليورانيوم
11:05 | 2025-03-11
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
11:00 | 2025-03-11
هكذا يتحرّك اللوبي الصهيوني داخل واشنطن لتهجير سكان غزة
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 17:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24