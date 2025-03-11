"في أسرع وقت ممكن".. قسد تطلب من مقاتلين أجانب مغادرة سوريا

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أفادت مصادر سورية مطلعة بأن وحدات حماية الشعب، المنضوية ضمن قوات الديمقراطية "قسد"، طلبت من المقاتلين غير السوريين مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.جاء هذا القرار بعد من توقيع الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، والذي نص على دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة الجديدة.وذكرت المصادر لـ"إرم نيوز" أن عدد المقاتلين الأجانب في صفوف "قسد" يُقدر بنحو 3 آلاف مقاتل، بينما شككت مصادر من الإدارة الذاتية في دقة هذا الرقم، مؤكدة أن العدد لا يتجاوز 300 مقاتل، بينهم 80 عنصرًا في مؤسسات الإدارة الذاتية.وكان هؤلاء المقاتلون قد التحقوا بصفوف حزب العمال الكردستاني قبل نحو ثماني سنوات، حيث شاركوا في المعارك ضد الجماعات المتطرفة، قبل انتقالهم إلى للقتال ضد الجيش التركي والفصائل الموالية لأنقرة.وتضم قوات الديمقراطية خمس مجموعات رئيسية تشكل قوامها العسكري.ورغم أهمية الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، والذي يمهد لدمج القوات ضمن مؤسسات الدولة، لا تزال آلية تنفيذ هذا الدمج غير واضحة، في انتظار نتائج أعمال اللجان المختصة بتنفيذ بنود الاتفاق.ويحظى هذا الاتفاق بأهمية كبيرة كونه يمثل خطوة رئيسية للحفاظ على وحدة البلاد، ويشكل حاجزًا أمام مشاريع التقسيم التي تهدد سيادة . (ارم نيوز)