في باكستان.. حالة طوارئ بعد اختطاف قطار ركاب

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أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ عقب هجوم مسلح استهدف قطارًا في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل السائق واحتجاز مئات الركاب كرهائن.وكان القطار متجهًا من كويتا إلى عندما تعرض للهجوم في إقليم بلوشستان، بحسب المتحدث باسم حكومة الإقليم، شاهد ريند، الذي أشار إلى أن الحادث قد يكون عملاً إرهابيًا.وأعلن "جيش تحرير بلوشستان"، وهو فصيل متمرد، مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدًا مقتل السائق وستة جنود، وهدد بإعدام الرهائن في حال تنفيذ عملية عسكرية ضده.وردًا على الحادث، أرسلت السلطات طائرات مروحية ومقاتلات عسكرية، مع استعدادات لعملية أمنية لاستعادة السيطرة على القطار. (روسيا اليوم)