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مراكز الاقتراع في غرينلاند تفتح أبوابها لبدء الانتخابات النيابية

Lebanon 24
11-03-2025 | 09:23
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فتحت مراكز الاقتراع في غرينلاند أبوابها اليوم الثلاثاء، لبدء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تأتي بينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للسيطرة على الجزيرة الاستراتيجية.
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ويعيش في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك 56 ألف شخص، ينحدر معظمهم من خلفيات السكان الأصليين الـ "إنويت"، ويعيشون في موقع استراتيجي في منطقة شمال الأطلسي.
 
كما تحتوي المنطقة على معادن وعناصر أرضية نادرة، تعتبر أساسية لدفع الاقتصاد العالمي. (روسيا اليوم)
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