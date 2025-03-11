مراكز الاقتراع في غرينلاند تفتح أبوابها لبدء الانتخابات النيابية

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فتحت مراكز الاقتراع في غرينلاند أبوابها اليوم الثلاثاء، لبدء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تأتي بينما يسعى الأميركي ترامب، للسيطرة على الاستراتيجية.ويعيش في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك 56 ألف شخص، ينحدر معظمهم من خلفيات السكان الأصليين الـ "إنويت"، ويعيشون في استراتيجي في منطقة شمال الأطلسي.