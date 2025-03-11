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إقتصاد

المصرف التجاري السوري يتيح تسديد أقساط القروض بالدولار

Lebanon 24
11-03-2025 | 09:42
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أتاح المصرف التجاري السوري فرصة تسديد أقساط القروض عن طريق تصريف المعادل من عملة الدولار نقدا بقيمة القسط المستحق حصرا أو تسديد كامل قيمة القرض في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض.

ومنحت إدارة المصرف التجاري السوري مديري الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أميركي للقسط الواحد.
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وفي حال تجاوز قيمة القسط لـ 1000 دولار يرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة أصولا.

وأوضح المصرف أن هذا الإجراء يأتي من رغبته في تمكين المقترضين من تسديد التزاماتهم. (روسيا اليوم)
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