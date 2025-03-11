المصرف التجاري السوري يتيح تسديد أقساط القروض بالدولار

أتاح المصرف التجاري السوري فرصة تسديد أقساط القروض عن طريق تصريف المعادل من عملة الدولار نقدا بقيمة القسط المستحق حصرا أو تسديد كامل قيمة القرض في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض.



ومنحت التجاري السوري مديري الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أميركي للقسط الواحد.

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وفي حال تجاوز قيمة القسط لـ 1000 دولار يرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة أصولا.



وأوضح المصرف أن هذا الإجراء يأتي من رغبته في تمكين المقترضين من تسديد التزاماتهم. (روسيا اليوم)