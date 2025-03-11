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عربي-دولي

بشأن العلاقات الدبلوماسية.. اتفاق بين كوريا الجنوبية وسوريا

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:06
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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، وذلك في خطوة تعكس تغيرًا في السياسة الإقليمية لكوريا الجنوبية تجاه دمشق.  
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وأكدت وزارة الخارجية الكورية أنها تمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها ستقدم مقترحًا رسميًا لمجلس الوزراء بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.  

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية قد زار سوريا مطلع الشهر الماضي، حيث التقى بمسؤولين سوريين وتأكد من رغبتهم في إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.  

يُذكر أن سوريا حافظت على علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية منذ عام 1966، غير أن حكومة المرحلة الانتقالية تبدو عازمة على إعادة توجيه سياساتها الخارجية، وتقليص علاقاتها مع الدول التي كانت تدعم نظام الأسد.  

وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين غادروا دمشق عقب سقوط نظام الأسد في كانون الاول الماضي، في مؤشر واضح على التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد. (روسيا اليوم)
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