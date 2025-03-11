بشأن العلاقات الدبلوماسية.. اتفاق بين كوريا الجنوبية وسوريا

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أعلنت الحكومة عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لإقامة علاقات دبلوماسية مع حكومة المرحلة الانتقالية في سوريا، وذلك في خطوة تعكس تغيرًا في السياسة الإقليمية لكوريا تجاه .وأكدت وزارة الخارجية أنها تمضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة، مشيرةً إلى أنها ستقدم مقترحًا رسميًا لمجلس الوزراء بشأن إقامة الدبلوماسية مع .وكان مسؤول في وزارة الخارجية قد زار مطلع الشهر الماضي، حيث التقى بمسؤولين سوريين وتأكد من رغبتهم في إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا .يُذكر أن حافظت على علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية منذ عام 1966، غير أن حكومة المرحلة الانتقالية تبدو عازمة على إعادة توجيه سياساتها الخارجية، وتقليص علاقاتها مع الدول التي كانت تدعم نظام الأسد.وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين غادروا عقب سقوط نظام الأسد في كانون الاول الماضي، في مؤشر واضح على التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها البلاد. (روسيا اليوم)