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عربي-دولي
النيران لا تزال مشتعلة في سفينة حاويات وناقلة نفط قبالة سواحل بريطانيا
Lebanon 24
11-03-2025
|
10:22
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قالت قوات خفر السواحل البريطانية، إن الحريق لا يزال مندلعاً على سفينة نقل الحاويات Solong وناقلة
النفط
Stena Immaculate اللتين اصطدمتا قبالة سواحل بريطانيا يوم أمس الاثنين.
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وجاء في بيان نشر على
موقع
إدارة مكافحة الحرائق: "لا تزال النيران مندلعة على متن سولونغ، وقد خفت حدة الحريق على متن السفينة ستينا إيماكيوليت بشكل كبير. ولا تزال سفن الإنقاذ والسفن الأخرى المزودة بمعدات مكافحة الحرائق تعمل في مكان الحادث، ومن المقرر أن يصل المزيد منها إلى هناك اليوم". (روسيا اليوم)
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