Advertisement

عربي-دولي

النيران لا تزال مشتعلة في سفينة حاويات وناقلة نفط قبالة سواحل بريطانيا

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1331924-638773071083957711.jpg
Doc-P-1331924-638773071083957711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت قوات خفر السواحل البريطانية، إن الحريق لا يزال مندلعاً على سفينة نقل الحاويات Solong وناقلة النفط Stena Immaculate اللتين اصطدمتا قبالة سواحل بريطانيا يوم أمس الاثنين.
Advertisement


وجاء في بيان نشر على موقع إدارة مكافحة الحرائق: "لا تزال النيران مندلعة على متن سولونغ، وقد خفت حدة الحريق على متن السفينة ستينا إيماكيوليت بشكل كبير. ولا تزال سفن الإنقاذ والسفن الأخرى المزودة بمعدات مكافحة الحرائق تعمل في مكان الحادث، ومن المقرر أن يصل المزيد منها إلى هناك اليوم". (روسيا اليوم)
 
 
 

مواضيع ذات صلة
حاملة طائرات أميركية تصطدم بسفينة تجارية قبالة سواحل مصر
lebanon 24
11/03/2025 17:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قبالة سوريا... إندلاع حريق في سفينة روسية
lebanon 24
11/03/2025 17:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو يكشف عن تعرض سفينة تجسس روسية قبالة سوريا لحريق الشهر الماضي
lebanon 24
11/03/2025 17:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة بحرية بانقلاب 4 قوارب تحمل مهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي
lebanon 24
11/03/2025 17:37:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2025-03-11
11:26 | 2025-03-11
11:13 | 2025-03-11
11:10 | 2025-03-11
11:05 | 2025-03-11
11:00 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24