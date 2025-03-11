النيران لا تزال مشتعلة في سفينة حاويات وناقلة نفط قبالة سواحل بريطانيا

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قالت قوات خفر السواحل البريطانية، إن الحريق لا يزال مندلعاً على سفينة نقل الحاويات Solong وناقلة Stena Immaculate اللتين اصطدمتا قبالة سواحل بريطانيا يوم أمس الاثنين.وجاء في بيان نشر على إدارة مكافحة الحرائق: "لا تزال النيران مندلعة على متن سولونغ، وقد خفت حدة الحريق على متن السفينة ستينا إيماكيوليت بشكل كبير. ولا تزال سفن الإنقاذ والسفن الأخرى المزودة بمعدات مكافحة الحرائق تعمل في مكان الحادث، ومن المقرر أن يصل المزيد منها إلى هناك اليوم". (روسيا اليوم)