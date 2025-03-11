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عربي-دولي

دول ومدن عربية بالصدارة.. هذه أكثر مناطق العالم تلوثًا في 2024!

Lebanon 24
11-03-2025 | 10:29
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كشف تقرير صادر عن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية "آي.كيو إير" لعام 2024، أن 12 دولة وإقليمًا فقط حول العالم تستوفي معايير الهواء النظيف وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بينما تستنشق معظم دول العالم هواءً ملوثًا.  
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الدول التي استوفت معايير الهواء النظيف:
شملت القائمة دولًا وأقاليم في أميركا اللاتينية وأوقيانوسيا، مثل:  
- أستراليا  
- نيوزيلندا  
- أيسلندا  
- إستونيا  
- بربادوس  
- غرينادا  
- بولينيزيا الفرنسية  
- برمودا  
- جزر الباهاما  
- جزر فيرجن الأميركية  
- بورتوريكو  
- مونتسرات  

الدول الأكثر تلوثًا عالميًا: 
1. تشاد (91.8 ميكروغرام/م³) – 18 ضعف الحد المسموح به.  
2. بنغلادش (78.0 ميكروغرام/م³) – 15 ضعف الحد المسموح.  
3. باكستان (73.7 ميكروغرام/م³) – 14 ضعف الحد المسموح.  
4. جمهورية الكونغو الديمقراطية (58.2 ميكروغرام/م³).  
5. الهند (50.6 ميكروغرام/م³).  

دول الشرق الأوسط الأكثر تلوثًا:
- مصر (39.8 ميكروغرام/م³) – المركز 12 عالميًا والأكثر تلوثًا في الشرق الأوسط.  
- العراق (38.4 ميكروغرام/م³) – المركز 13 عالميًا.  
- الإمارات (33.7 ميكروغرام/م³) – المركز 17 عالميًا.  
- البحرين (31.8 ميكروغرام/م³).  
- قطر (31.3 ميكروغرام/م³).  
- الكويت (30.2 ميكروغرام/م³).  
- السعودية (25.1 ميكروغرام/م³).  

أكثر المدن تلوثًا في الشرق الأوسط:
جاءت رأس الخيمة (الإمارات) في الصدارة، إلى جانب بغداد، المنامة، الدوحة، مدينة الكويت، والخبر والظهران والدمام في السعودية.  

تأثير التلوث على الصحة:
أشار التقرير إلى أن التعرض الطويل لتلوث الهواء يسبب أمراض الجهاز التنفسي، الزهايمر، والسرطان، فيما تقدر منظمة الصحة العالمية أن التلوث يقتل حوالي 7 ملايين شخص سنويًا. (الحرة)
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