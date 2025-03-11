بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي

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كشف السوري أحمد عن مشاعره داخل الرئاسي في دمشق، مشيرًا إلى أنه يشعر بضيق بداخله.وأوضح أنه يستغرب كيف خرج كل هذا الشر تجاه المجتمع السوري من هذا المكان، مضيفًا أنه يمتلك شرفة تطل على دمشق، وعند مشاهدتها يوميًا يتساءل كيف كان النظام السابق ينظر إليها ويهون عليه ما جرى فيها.كما أعلن عن عزمه فتح الرئاسي للزيارات العامة وأطفال المدارس.