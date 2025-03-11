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عربي-دولي
بالفيديو: الشرع يبوح بما يشعر به داخل القصر الرئاسي
Lebanon 24
11-03-2025
|
11:05
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كشف
الرئيس
السوري أحمد
الشرع
عن مشاعره داخل
القصر
الرئاسي في دمشق، مشيرًا إلى أنه يشعر بضيق
شديد
بداخله.
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وأوضح أنه يستغرب كيف خرج كل هذا الشر تجاه المجتمع السوري من هذا المكان، مضيفًا أنه يمتلك شرفة تطل على دمشق، وعند مشاهدتها يوميًا يتساءل كيف كان النظام السابق ينظر إليها ويهون عليه ما جرى فيها.
كما أعلن عن عزمه فتح
القصر
الرئاسي للزيارات العامة وأطفال المدارس.
لمشاهد الفيديو، من فضلك اضغط هنا:
https://x.com/MousaAlomar/status/1899208006555816191
يُذكر أن
الرئيس
أحمد
الشرع
دخل
القصر
الرئاسي في
كانون
الأول
الماضي، ويقع
القصر
على أحد سفوح جبل قاسيون المطل على العاصمة
دمشق
. (روسيا اليوم)
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