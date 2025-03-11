19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد ادانة مصر.. إسرائيل ترد على انتقادات "قطع الكهرباء" عن غزة
Lebanon 24
11-03-2025
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض
وزير الطاقة
الإسرائيلي
إيلي
كوهين، الثلاثاء، الانتقادات على خلفية قرار وقف تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي.
Advertisement
وقال
كوهين في مقابلة إذاعية، إنه من الضروري اتخاذ
جميع
الخطوات من أجل إعادة كل الرهائن، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة لم تصل للرهائن الذين أطلق سراحهم، واحتجزوا في ظروف قاسية.
وقطعت
إسرائيل
الأحد الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر من جراء 15 شهرا من الحرب.
ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 الف شخص، ما حمل
الأمم المتحدة
على التحذير من "تداعيات خطيرة".
ويعوّل قسم من
سكان غزة
على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصا أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة.
بدورها، دانت مصر بشدة الإجراءات الإسرائيلية التي تمثلت في قطع الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذا يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، التي تهدف لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة. (الحرة)
مواضيع ذات صلة
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
Lebanon 24
إلهام شاهين ترد على انتقاد "اعتماد" في "سيد الناس"
11/03/2025 19:23:58
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
Lebanon 24
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
11/03/2025 19:23:58
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
Lebanon 24
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
11/03/2025 19:23:58
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
Lebanon 24
الـ"The Telegraph": هكذا يمكن لأوكرانيا المسلحة نوويا أن تصبح "إسرائيل أوروبا"
11/03/2025 19:23:58
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
روسيا: مستعدون للتشاور مع كافة الدول لحل الأزمة الأوكرانية
Lebanon 24
روسيا: مستعدون للتشاور مع كافة الدول لحل الأزمة الأوكرانية
13:15 | 2025-03-11
11/03/2025 01:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب تخاف أوروبا من الأسلحة الأميركيّة
Lebanon 24
لهذه الأسباب تخاف أوروبا من الأسلحة الأميركيّة
13:00 | 2025-03-11
11/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. وزير سابق يتكلم عن الضعف الإسرائيلي!
Lebanon 24
بعد عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. وزير سابق يتكلم عن الضعف الإسرائيلي!
12:59 | 2025-03-11
11/03/2025 12:59:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليتان لإسرائيل في الجنوب اليوم.. إليكم ما تم استهدافه
Lebanon 24
عمليتان لإسرائيل في الجنوب اليوم.. إليكم ما تم استهدافه
12:50 | 2025-03-11
11/03/2025 12:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدعات في الوحدة الأوروبية بشأن دعم أوكرانيا
Lebanon 24
تصدعات في الوحدة الأوروبية بشأن دعم أوكرانيا
12:41 | 2025-03-11
11/03/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
هذا ما تحضر له "كهرباء لبنان"
14:50 | 2025-03-10
10/03/2025 02:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
15:58 | 2025-03-10
10/03/2025 03:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:15 | 2025-03-11
روسيا: مستعدون للتشاور مع كافة الدول لحل الأزمة الأوكرانية
13:00 | 2025-03-11
لهذه الأسباب تخاف أوروبا من الأسلحة الأميركيّة
12:59 | 2025-03-11
بعد عملية تسليم الأسرى اللبنانيين.. وزير سابق يتكلم عن الضعف الإسرائيلي!
12:50 | 2025-03-11
عمليتان لإسرائيل في الجنوب اليوم.. إليكم ما تم استهدافه
12:41 | 2025-03-11
تصدعات في الوحدة الأوروبية بشأن دعم أوكرانيا
12:30 | 2025-03-11
غزة.. ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 137
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 19:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24