بعد ادانة مصر.. إسرائيل ترد على انتقادات "قطع الكهرباء" عن غزة



Advertisement

كوهين في مقابلة إذاعية، إنه من الضروري اتخاذ الخطوات من أجل إعادة كل الرهائن، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة لم تصل للرهائن الذين أطلق سراحهم، واحتجزوا في ظروف قاسية. رفض الإسرائيلي كوهين، الثلاثاء، الانتقادات على خلفية قرار وقف تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي.كوهين في مقابلة إذاعية، إنه من الضروري اتخاذ الخطوات من أجل إعادة كل الرهائن، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة لم تصل للرهائن الذين أطلق سراحهم، واحتجزوا في ظروف قاسية.

وقطعت الأحد الخط الوحيد الذي كان يمدّ قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر من جراء 15 شهرا من الحرب.



ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 الف شخص، ما حمل على التحذير من "تداعيات خطيرة".



ويعوّل قسم من على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصا أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة.



بدورها، دانت مصر بشدة الإجراءات الإسرائيلية التي تمثلت في قطع الكهرباء عن قطاع غزة.



واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذا يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، التي تهدف لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة. (الحرة)