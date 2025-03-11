البابا فرنسيس تجاوز مرحلة الخطر... والفاتيكان يكشف آخر تطوّرات وضعه الصحيّ

أعلن أن البابا تجاوز أخيراً مرحلة الخطر بعد نحو شهر من دخوله المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي، وقد نذر نفسه للصلاة في جناحه الذي قد يغادره قريباً ما لم يحدث أمر طارئ.

Advertisement

في أن البابا البالغ 88 عاما "في حالة معنوية جيدة" بعد "ليلة هادئة"، وتابع عبر الفيديو الصلوات التي أقيمت في قاعة بولس السادس في في هذه الفترة من الصوم الكبير التي تسبق . كما واصل جلسات العلاج لاستعادة قدرته على التنفس التي تأثرت بشدة بسبب مرضه.

وأوردت النشرة الطبية الأخيرة أن "التحسن الذي سجل في الأيام الماضية قد تعزز، الأمر الذي أكدته فحوص الدم والاستجابة الجيدة للعلاج بالأدوية". ورغم ان الوضع السريري للبابا مستقر لكن الأطباء أشاروا إلى ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى "لبضعة أيام إضافية". وبالتالي، قد البابا الذي غاب عن بداية فترة الصوم الكبير، إلى قبل .