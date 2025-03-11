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الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:10
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة غوركي في دونيتسك، فيما بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية المجموعة نحو 295 جنديا خلال آخر يوم.
وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1240 عسكريا.
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وفي ما يلي أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:

فقد العدو نحو 55 جنديا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال"
حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية للعدو في دونيتسك خاركوف، حيث وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 225 جنديا
واصلت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 460 جنديا
استهدفت مجموعة قوات "الشرق" تشكيلات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، حيث فاقت الخسائر الأوكرانية 155 جنديا
 ألحقت مجموعة قوات "دنيبر" خسائر بالقوات والمعدات المعادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وفقد العدو هناك نحو 50 عسكريا
إصابة مرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية وتجمعات للقوات والمعدات التابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 147 منطقة
إسقاط قنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع وقذيفتين من نظام HIMARS وقذيفة من راجمة الصواريخ Vampire تشيكية الصنع. (روسيا اليوم)
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