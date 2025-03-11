Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة غوركي في دونيتسك، فيما بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية المجموعة نحو 295 جنديا خلال آخر يوم.وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف وصل إلى نحو 1240 عسكريا.وفي ما يلي أبرز ما ورد في تقرير الدفاع الروسية:فقد العدو نحو 55 جنديا في خاركوف على يد مجموعة قوات "الشمال"حسنت تشكيلات مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية للعدو في دونيتسك خاركوف، حيث وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 225 جندياواصلت تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 460 جنديااستهدفت مجموعة قوات "الشرق" تشكيلات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، حيث فاقت الخسائر الأوكرانية 155 جندياألحقت مجموعة قوات "دنيبر" خسائر بالقوات والمعدات المعادية في زابوروجيه وخيرسون، وفقد العدو هناك نحو 50 عسكرياإصابة مرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية وتجمعات للقوات والمعدات التابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 147 منطقةإسقاط قنبلتين جويتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع وقذيفتين من نظام HIMARS وقذيفة من راجمة الصواريخ Vampire تشيكية الصنع. (روسيا اليوم)