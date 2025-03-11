غزة.. ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 137

Advertisement

أعلن رئيس الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل 137 فلسطينيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 الثاني 2025.سلامة في بيان إن "تعمّدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر".وتابع: "أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم، بينهم شقيقان، ليرتفع عدد منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا".يأتي ذلك ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تنصل منه رئيس الوزراء الإسرائيلي برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد انتهاء الأولى بنهاية من آذار الجاري. (الاناضول)