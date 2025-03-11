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غزة.. ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 137

Lebanon 24
11-03-2025 | 12:30
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أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قتل 137 فلسطينيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني 2025.
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وقال سلامة في بيان إن إسرائيل "تعمّدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر".

وتابع: "أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم، بينهم شقيقان، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا".

يأتي ذلك ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تنصل منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، بعد انتهاء الأولى بنهاية الأول من آذار الجاري. (الاناضول)
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