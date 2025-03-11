Advertisement

عربي-دولي

روسيا: مستعدون للتشاور مع كافة الدول لحل الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1331997-638773174111102862.jpg
Doc-P-1331997-638773174111102862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده مستعدة للتشاور مع كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لحل الأزمة الأوكرانية.
Advertisement

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين منظمة التعاون والأمن في أوروبا فريدون سينيرلي أوغلو، عقب لقائهما في موسكو.

وأشار إلى معرفته بسينيرلي أوغلو منذ زمن طويل، لافتا أن المنظمة اكتسبت قيمة أكبر منذ توليه منصب الأمين العام فيها.

وأوضح أنها أول زيارة للمنظمة منذ شباط 2022، حيث كان ممثلي المنظمة كانوا يتذرعون بحجج مختلفة لعدم زيارة روسيا.

وأفاد أن المنظمة لا تمتلك خطة للمشاركة في حل الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى ضرورة معالجة المشاكل داخل المنظمة، خاصة تلك المتعلقة بنقل المعلومات إلى الجانب الأوكراني.

وأشار لافروف إلى مناقشته مع سنيرلي أوغلو حول مزاعم تسريب موظفي المنظمة لمواقع القوات الروسية إلى الجيش الأوكراني.

وأكد أن روسيا مستعدة للتشاور مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن أسبابها الجذرية يجب أن تعالج أولًا.

بدوره، قال سينيرلي أوغلو إن روسيا شريك أساسي في المنظمة، وإنه يسعى إلى استمرار التعاون معها لتحقيق السلام والأمن في أوروبا.

وأشار أنه "يجب أن نوقف الحرب في أوكرانيا. لدينا الوسائل اللازمة لإنهائها، وعلينا استخدامها. المنظمة مستعدة لدعم أي مبادرة لإنهاء الحرب."

وفي سياق آخر، أفاد لافروف أن التصعيد في سوريا غير مقبول، وأنه يجب إشراك جميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في العملية السياسية. (الاناضول)
 
مواضيع ذات صلة
مندوب روسيا: موسكو تقدّر تصريحات ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
11/03/2025 21:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: المحادثات مع أميركا في الرياض خطوة مهمة لتسوية الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
11/03/2025 21:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية
lebanon 24
11/03/2025 21:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: تواصل المملكة بذل الجهود لتحقيق السلام الدائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
11/03/2025 21:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2025-03-11
14:47 | 2025-03-11
14:40 | 2025-03-11
14:35 | 2025-03-11
14:30 | 2025-03-11
14:20 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24