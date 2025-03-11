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عربي-دولي

في هجوم كبير.. سكان غور الأردن يتهمون مستوطنين إسرائيليين بسرقة أغنامهم

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:59
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اتهم سكان من غور الأردن بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، مستوطنين إسرائيليين مسلحين، بسرقة أغنامهم.
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وقال السكان إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين سرقوا مئات الأغنام من تجمع بدوي في غور الأردن، في أحد أكبر الهجمات التي تحدث عنها البدو في المنطقة في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتزايدت مثل هذه الهجمات في المنطقة منذ بدء الحرب على غزة لكن شهودا قالوا إن حجم هذه الواقعة التي جرت، اليوم الجمعة، بالقرب من عين العوجا، شمالي مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، تجاوز كثيرا أي تعد شهدوه من قبل.

وقام نشطاء من منظمة "ننظر للاحتلال بعينيه" الإسرائيلية، التي تعارض الاحتلال وأقامت نقطة مراقبة دائمة في أعقاب الهجمات السابقة، بتصوير قطيع من الأغنام والماعز يرعي ليلا.

وبعد خبرة في التعامل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لسنوات، لم تعد فكرة اللجوء إلى الشرطة للمساعدة ذات أهمية، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال سكان إن المستوطنين سرقوا نحو 1500 رأس من الأغنام والماعز وساقوها من التجمع السكني أو نقلوها في شاحنات صغيرة تحت أعين أفراد من الشرطة وجنود.

ونفت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحة ما ورد من تفاصيل عن هذه الواقعة بينما لم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي، ولا من مجموعة تمثل المستوطنين في المنطقة.

ويقول سكان المنطقة وجماعات حقوق الإنسان إن غور الأردن، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة نسبيا تقع بالقرب من نهر الأردن، تتعرض الآن لضغوط متزايدة من المستوطنين.
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