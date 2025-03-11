نجل ترمب الأكبر يزور صربيا ويلتقي برئيسها

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كشف الصربي ألكسندر فوتشيتش، في منشور على «إنستغرام»، إنه التقى مع ترمب جونيور، الأكبر للرئيس الأميركي.وأضاف فوتشيتش، الذي عبّر مراراً عن تأييده لسياسات الإدارة الأميركية الحالية، في المنشور، أنه وترمب ناقشا بين صربيا والولايات المتحدة.فوتشيتش: «أكدتُ أهمية الاقتصادية والسياسية بين صربيا والولايات المتحدة، وكذلك أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين (وإقامة) مشروعات مشتركة في السنوات المقبلة».تأتي الزيارة في وقت تحاول فيه صربيا تحقيق توازن بين السعي للحصول على الدعم من والقوى الغربية الأخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبين علاقاتها مع حليفتها التاريخية، والصين المستثمر الرئيسي في البنية التحتية والتعدين والطاقة. (الشرق الأوسط)