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عربي-دولي

نجل ترمب الأكبر يزور صربيا ويلتقي برئيسها

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:42
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كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في منشور على موقع «إنستغرام»، إنه التقى مع دونالد ترمب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأميركي.
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وأضاف فوتشيتش، الذي عبّر مراراً عن تأييده لسياسات الإدارة الأميركية الحالية، في المنشور، أنه وترمب الابن ناقشا العلاقات بين صربيا والولايات المتحدة.

وقال فوتشيتش: «أكدتُ أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين صربيا والولايات المتحدة، وكذلك أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين (وإقامة) مشروعات مشتركة في السنوات المقبلة».

تأتي الزيارة في وقت تحاول فيه صربيا تحقيق توازن بين السعي للحصول على الدعم من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبين علاقاتها مع روسيا حليفتها التاريخية، والصين المستثمر الرئيسي في البنية التحتية والتعدين والطاقة. (الشرق الأوسط)
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