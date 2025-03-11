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عربي-دولي

مجددًا.. الحرب تشتعل بين ترامب وكندا وقرار جديد

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:38
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أفادت شبكة "إي بي سي" الأميركية بأنه سيتعين على الكنديين الذين يتواجدون في الولايات المتحدة لمدة 30 يوما أو أكثر، تسجيل بياناتهم لدى حكومة الولايات المتحدة.
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وفي السابق، لم يلزم القانون الكنديين الذين يعبرون الحدود الشمالية برا ويبقون لأكثر من 30 يوما بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية، ولكن يمكن لوزير الأمن الداخلي تغيير هذه القاعدة من جانب واحد.

ووفق المصدر ذاته، سيطلب من أولئك الذين يبقون لأكثر من 30 يوما التقدم بطلب للتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية والحصول على بصمات الأصابع بدءا من 11 نيسان والتي من المتوقع نشرها في السجل الفيدرالي يوم الأربعاء.

وسيحتاج الكنديون الذين يبقون في الولايات المتحدة لمدة 30 يوما أو أكثر ولم يتم إصدار دليل على التسجيل لهم (مثل النموذج I-94) عند الدخول إلى استكمال النموذج الجديد G-325R.


وفي آخر المستجدات والتطورات في الملف، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلا جذريا للنزاع التجاري مع كندا، المتعلق بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الجانبان وذلك عبر انضمام كندا إلى الولايات المتحدة كولاية 51.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "الحل الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة".

وأضاف: "هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية، كما ستنخفض ضرائب الكنديين بشكل كبير، وسيتمتعون بحماية عسكرية أكبر مما كانوا عليه في أي وقت سابق".

وتابع قائلا: "لن تكون هناك مشاكل مع الحدود الشمالية، وستصبح أعظم وأقوى أمة في العالم أكبر وأفضل مما كانت عليه، مع كون كندا جزءا أساسيا منها".

كما أشار ترامب إلى أن "الحدود المصطنعة التي رُسمت قبل سنوات طويلة ستختفي أخيرا، وسنحصل على دولة أكثر أمانا وجمالا في العالم".

واختتم حديثه قائلا: "النشيد الوطني الكندي الرائع سيستمر في الظهور، لكنه سيمثل ولاية عظيمة وقوية داخل أعظم أمة عرفها التاريخ".

وفي المقابل، أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، أن المقاطعة ستفرض زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء المصدرة إلى ثلاث ولايات أميركية ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.

ووفقا للحكومة، ستؤثر هذه الرسوم الإضافية على مبيعات الكهرباء لما يقرب من 1.5 مليون منزل وشركة في ولايات ميشيغان ومينيسوتا ونيويورك. وبشكل إجمالي، قد تصل التكلفة إلى 400,000 دولار يوميا.
 
في هذا السياق، هاجم البيت الابيض كندا بعد قرار رفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن كندا ستدفع ثمنا باهذا في حال قطعت الكهرباء عن الولايات المستفيدة منها.

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