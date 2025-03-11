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عربي-دولي

بعد أنباء عن "إلغاء" عيد الأضحى في تونس.. موقف رسمي يكشف الحقيقة

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:01
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نفى ديوان الإفتاء في تونس ، اليوم الثلاثاء، أنباء زعمت إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة مبرر ارتفاع أسعار الأضاحي.
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جاء النفي في سياق جواب لديوان الإفتاء عن سؤال طرحته الغرفة الوطنية للقصابين (الجزارين) والمتعلق بـ"إمكانية إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على الثروة الحيوانية ولارتفاع أسعار الأضاحي".

وقال بيان للهيئة الدينية "يجب التذكير بأنّ الأضحية هي شعيرة من شعائر الله" وإن "الأضحية هي سنّة مؤكدة داوم على فعلها الرّسول صلّى الله عليه وسلم. ويقوم بها المسلم على قدر الاستطاعة".

فاجأ الملك محمد السادس، الأربعاء، المغاربة بإلغاء عيد الأضحى لأول مرة في عهده بعدما ألغاها والداه الراحل، الحسن الثاني، لثلات مرات تسببت إحداها في احتجاج نادر انتهى بانتهاكات حقوقية جسيمة.

وأضاف "قد ذهب الإمامان مالك والشافعي على أنّها من السّنن المؤكدة".

وجاءت تلك الأنباء في سياق موجة جفاف تشهدها تونس ودول المنطقة أدت إلى غلاء أسعار المواشي.
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