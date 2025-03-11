بعد أنباء عن "إلغاء" عيد الأضحى في تونس.. موقف رسمي يكشف الحقيقة

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جاء النفي في سياق جواب لديوان الإفتاء عن سؤال طرحته الغرفة للقصابين (الجزارين) والمتعلق بـ"إمكانية إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على الحيوانية ولارتفاع أسعار الأضاحي".بيان للهيئة "يجب التذكير بأنّ الأضحية هي شعيرة من شعائر الله" وإن "الأضحية هي سنّة مؤكدة داوم على فعلها الرّسول صلّى الله وسلم. ويقوم بها المسلم على قدر الاستطاعة".فاجأ الملك محمد السادس، الأربعاء، المغاربة بإلغاء عيد الأضحى لأول مرة في عهده بعدما ألغاها والداه الراحل، الثاني، لثلات مرات تسببت إحداها في احتجاج انتهى بانتهاكات حقوقية جسيمة.وأضاف "قد ذهب الإمامان مالك والشافعي على أنّها من السّنن المؤكدة".وجاءت تلك الأنباء في سياق موجة جفاف تشهدها ودول المنطقة أدت إلى غلاء أسعار المواشي.