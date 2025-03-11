18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أنباء عن "إلغاء" عيد الأضحى في تونس.. موقف رسمي يكشف الحقيقة
Lebanon 24
11-03-2025
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى ديوان الإفتاء في
تونس
، اليوم الثلاثاء، أنباء زعمت إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة مبرر ارتفاع أسعار الأضاحي.
Advertisement
جاء النفي في سياق جواب لديوان الإفتاء عن سؤال طرحته الغرفة
الوطنية
للقصابين (الجزارين) والمتعلق بـ"إمكانية إلغاء عيد الأضحى للمحافظة على
الثروة
الحيوانية ولارتفاع أسعار الأضاحي".
وقال
بيان للهيئة
الدينية
"يجب التذكير بأنّ الأضحية هي شعيرة من شعائر الله" وإن "الأضحية هي سنّة مؤكدة داوم على فعلها الرّسول صلّى الله
عليه
وسلم. ويقوم بها المسلم على قدر الاستطاعة".
فاجأ الملك محمد السادس، الأربعاء، المغاربة بإلغاء عيد الأضحى لأول مرة في عهده بعدما ألغاها والداه الراحل،
الحسن
الثاني، لثلات مرات تسببت إحداها في احتجاج
نادر
انتهى بانتهاكات حقوقية جسيمة.
وأضاف "قد ذهب الإمامان مالك والشافعي على أنّها من السّنن المؤكدة".
وجاءت تلك الأنباء في سياق موجة جفاف تشهدها
تونس
ودول المنطقة أدت إلى غلاء أسعار المواشي.
مواضيع ذات صلة
المغرب يقرر رسميا إلغاء "أضحية عيد الأضحى"
Lebanon 24
المغرب يقرر رسميا إلغاء "أضحية عيد الأضحى"
11/03/2025 21:14:21
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"غوغل" تكشف عن تسعير أداة "Veo 2" لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
11/03/2025 21:14:21
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكالة الأنباء الجزائرية": وزير الخارجية الجزائري يصل إلى سوريا في زيارة رسمية
Lebanon 24
"وكالة الأنباء الجزائرية": وزير الخارجية الجزائري يصل إلى سوريا في زيارة رسمية
11/03/2025 21:14:21
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": أنباء عن سقوط شهيد في استهداف مسيّرة مُعادية سيارة في رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": أنباء عن سقوط شهيد في استهداف مسيّرة مُعادية سيارة في رأس الناقورة
11/03/2025 21:14:21
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رجل أعمال فلسطينيّ.. صحيفة إسرائيليّة: هذا دور بشار المصري في خطط ما بعد الحرب على غزة
Lebanon 24
رجل أعمال فلسطينيّ.. صحيفة إسرائيليّة: هذا دور بشار المصري في خطط ما بعد الحرب على غزة
15:00 | 2025-03-11
11/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمدة 30 يوماً.. أوكرانيا تؤيد المقترح الأميركي بوقف الحرب مع روسيا
Lebanon 24
لمدة 30 يوماً.. أوكرانيا تؤيد المقترح الأميركي بوقف الحرب مع روسيا
14:47 | 2025-03-11
11/03/2025 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا: اتفاق الشرع وعبدي شاهين سيخدم السلام في سوريا
Lebanon 24
تركيا: اتفاق الشرع وعبدي شاهين سيخدم السلام في سوريا
14:40 | 2025-03-11
11/03/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة ابنة الـ 5 سنوات في حاوية قمامة
Lebanon 24
العثور على جثة ابنة الـ 5 سنوات في حاوية قمامة
14:35 | 2025-03-11
11/03/2025 02:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل للرئيس السوري: عندما تفتح عينيك كل صباح ستتذكرنا
Lebanon 24
إسرائيل للرئيس السوري: عندما تفتح عينيك كل صباح ستتذكرنا
14:30 | 2025-03-11
11/03/2025 02:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
Lebanon 24
حرق نفسه لأجل سلاف فواخرجي!
17:00 | 2025-03-10
10/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير أميركي: هذا مصير سلاح "حزب الله"
15:58 | 2025-03-10
10/03/2025 03:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2025-03-11
رجل أعمال فلسطينيّ.. صحيفة إسرائيليّة: هذا دور بشار المصري في خطط ما بعد الحرب على غزة
14:47 | 2025-03-11
لمدة 30 يوماً.. أوكرانيا تؤيد المقترح الأميركي بوقف الحرب مع روسيا
14:40 | 2025-03-11
تركيا: اتفاق الشرع وعبدي شاهين سيخدم السلام في سوريا
14:35 | 2025-03-11
العثور على جثة ابنة الـ 5 سنوات في حاوية قمامة
14:30 | 2025-03-11
إسرائيل للرئيس السوري: عندما تفتح عينيك كل صباح ستتذكرنا
14:20 | 2025-03-11
وزير خارجية فرنسا: نرغب في علاقات جيدة مع الجزائر
فيديو
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. فنان مصري يعترف بزواجه وطلاقه من دانا الحلبي: اتبهدلت بهدلة (فيديو)
03:11 | 2025-03-10
11/03/2025 21:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24