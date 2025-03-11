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عربي-دولي

رسميا.. حماس تُعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:12
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قال القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقده في الدوحة، إن "جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت اليوم"، مؤكدا أن "حركته تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأن هذه المفاوضات".
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وعبر شديد عن "أمله أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية"، كما "أمِل أن تسفر مساعي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".
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