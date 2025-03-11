رسميا.. حماس تُعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار

Advertisement

وعبر عن "أمله أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية"، كما "أمِل أن تسفر مساعي الأميركي ويتكوف عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".