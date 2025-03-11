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عربي-دولي

تركيا: اتفاق الشرع وعبدي شاهين سيخدم السلام في سوريا

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:40
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات "قسد"، سيخدم الأمن والسلام في سوريا.
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وأضاف في كلمة له خلال مشاركته بمأدبة إفطار بأنقرة، أن الرابح من الاتفاق سيكون جميع السوريين.

وأوضح أن تركيا تعتبر كل جهد لتطهير سوريا من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن تركيا تريد أن تنعم المنطقة جميعها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي.

وأضاف "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها".

وتابع "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد". (الاناضول)
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