تركيا: اتفاق الشرع وعبدي شاهين سيخدم السلام في سوريا

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قال التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع بين السوري أحمد وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات "قسد"، سيخدم الأمن والسلام في .وأضاف في كلمة له خلال مشاركته بمأدبة إفطار بأنقرة، أن الرابح من السوريين.وأوضح أن تعتبر كل جهد لتطهير من الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح.وأشار إلى أن تريد أن تنعم المنطقة جميعها بالسلام والرفاه دون أي تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي.وأضاف "نولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي جارتنا والحفاظ على بنيتها الوحدوية وتعزيز وحدتها وتضامنها".وتابع "بإمكاننا إفساد المؤامرات وضمان مستقبلنا بقدر ما نعلي من أخوتنا كعرب وأتراك وأكراد". (الاناضول)