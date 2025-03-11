إسرائيل للرئيس السوري: عندما تفتح عينيك كل صباح ستتذكرنا

Advertisement

خلال جولة في جبل الشيخ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في لفترة غير محدودة، مشددًا على أهمية الحفاظ على "المنطقة الآمنة" وجعلها منزوعة السلاح.وأكد كاتس أن ستواصل الدفاع عن سلامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف 40 هدفًا عسكريًا في جنوب يوم أمس، تنفيذًا لسياسة إحباط التهديدات.وأضاف أن تسعى لتعزيز علاقتها مع سكان المنطقة، كاشفًا عن إطلاق خطة عمل جديدة للدروز في بلدات ابتداءً من 16 الشهر الجاري.وتوجه بالكلام للرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا:" عندما يفتح الجولاني عينيه كل صباح سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ وسيتذكر أننا هنا".