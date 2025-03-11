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عربي-دولي

إسرائيل للرئيس السوري: عندما تفتح عينيك كل صباح ستتذكرنا

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:30
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خلال جولة في جبل الشيخ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة، مشددًا على أهمية الحفاظ على "المنطقة الآمنة" وجعلها منزوعة السلاح.
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وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن سلامة الدروز في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف 40 هدفًا عسكريًا في جنوب سوريا يوم أمس، تنفيذًا لسياسة إحباط التهديدات.

وأضاف أن إسرائيل تسعى لتعزيز علاقتها مع سكان المنطقة، كاشفًا عن إطلاق خطة عمل جديدة للدروز في بلدات الجولان ابتداءً من 16 الشهر الجاري.
 
وتوجه بالكلام للرئيس السوري أحمد الشرع، قائلا:" عندما يفتح الجولاني عينيه كل صباح سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ وسيتذكر أننا هنا".
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