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عربي-دولي

العثور على جثة ابنة الـ 5 سنوات في حاوية قمامة

Lebanon 24
11-03-2025 | 14:35
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عثر، اليوم الثلاثاء، في منطقة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة المغربي، على جثة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، ملقاة في حاوية قمامة.

وبحسب مصادر "هسبريس"، الطفلة تدعى "جيداء"، كانت تقطن في الحي الإداري قرب مقر الجماعة ومركز الدرك الملكي بسيدي الطيبي، وقد اختفت ليلة أمس الاثنين أثناء أداء صلاة التراويح.
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وتم تداول صور الطفلة المفقودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور عليها في وقت لاحق في حاوية نفايات كبيرة صباح اليوم.

وقد أثار هذا الحادث الفاجع موجة من الاستنكار والغضب في صفوف ساكنة المنطقة، التي طالبت بتعزيزات أمنية فورية في المنطقة، كما دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.

تستمر التحقيقات في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة، في وقت ينتظر فيه الجميع تحرك السلطات المختصة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة.
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