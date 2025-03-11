15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
العثور على جثة ابنة الـ 5 سنوات في حاوية قمامة
Lebanon 24
11-03-2025
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر، اليوم الثلاثاء، في منطقة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة المغربي، على جثة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، ملقاة في حاوية قمامة.
وبحسب مصادر "هسبريس"، الطفلة تدعى "جيداء"، كانت تقطن في الحي الإداري قرب مقر الجماعة ومركز الدرك
الملكي
بسيدي الطيبي، وقد اختفت
ليلة
أمس الاثنين أثناء أداء صلاة التراويح.
Advertisement
وتم تداول صور الطفلة المفقودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور عليها في وقت لاحق في حاوية نفايات كبيرة
صباح اليوم
.
وقد أثار هذا الحادث الفاجع موجة من الاستنكار والغضب في صفوف ساكنة المنطقة، التي طالبت بتعزيزات أمنية فورية في المنطقة، كما دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة كل من يقف وراء هذه
الجريمة
البشعة.
تستمر التحقيقات في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة، في وقت ينتظر فيه الجميع تحرك السلطات المختصة للكشف عن تفاصيل هذه
الجريمة
المؤلمة.
مواضيع ذات صلة
ابنة الـ13 عاماً مفقودة منذ يومين
Lebanon 24
ابنة الـ13 عاماً مفقودة منذ يومين
12/03/2025 01:28:39
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الممثلة المعروفة كبُرت وتغيّرت ملامحها.. شاهدوا صورتها
Lebanon 24
ابنة الممثلة المعروفة كبُرت وتغيّرت ملامحها.. شاهدوا صورتها
12/03/2025 01:28:39
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير الحسين ينشر صورًا عائلية مع ابنة الأميرة إيمان
Lebanon 24
الأمير الحسين ينشر صورًا عائلية مع ابنة الأميرة إيمان
12/03/2025 01:28:39
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طالبت بحضانة ابنها.. مؤثرة تقاضي ماسك لإثبات الأبوة
Lebanon 24
طالبت بحضانة ابنها.. مؤثرة تقاضي ماسك لإثبات الأبوة
12/03/2025 01:28:39
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
Lebanon 24
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
17:44 | 2025-03-11
11/03/2025 05:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا.. صحيفة تتحدث
Lebanon 24
قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا.. صحيفة تتحدث
17:39 | 2025-03-11
11/03/2025 05:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال
Lebanon 24
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال
17:32 | 2025-03-11
11/03/2025 05:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن التراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا
Lebanon 24
ترامب يعلن التراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا
17:30 | 2025-03-11
11/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق
Lebanon 24
لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق
17:17 | 2025-03-11
11/03/2025 05:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض 21 درجة بقاعاً.. لا تفرحوا كثيرا بالطقس الربيعي استعدوا لـ "غدر" آذار
04:31 | 2025-03-11
11/03/2025 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
Lebanon 24
بالصورة... وفاة ممثلة في حادث سير مروّع وإصابة 3 من زميلاتها!
06:59 | 2025-03-11
11/03/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
Lebanon 24
هذه هوية المُستهدف في الغارة على جنوب لبنان اليوم
08:55 | 2025-03-11
11/03/2025 08:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
Lebanon 24
للمرة الخامسة... فنانة تُفاجئ الجميع بخبر زواجها
06:09 | 2025-03-11
11/03/2025 06:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. النجم الشهير ابن 43 عاما عُثر عليه ميتا داخل منزله (صورة)
03:57 | 2025-03-11
11/03/2025 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:44 | 2025-03-11
ترامب يضغط وغرينلاند تقرر.. صناديق الاقتراع تحسم المصير
17:39 | 2025-03-11
قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة في سوريا.. صحيفة تتحدث
17:32 | 2025-03-11
ترامب: أتمنى موافقة روسيا على وقف القتال
17:30 | 2025-03-11
ترامب يعلن التراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا
17:17 | 2025-03-11
لإطلاق سراح باحثة إسرائيلية.. مسؤول أميركي رفيع يزور العراق
17:17 | 2025-03-11
إسرائيل قسّمت جنوب سوريا.. وهذا عدد السوريين الذين تسيطر عليهم!
فيديو
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
Lebanon 24
دعما لإيلون ماسك.. هذا ما سيشتريه ترامب (فيديو)
16:27 | 2025-03-11
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
Lebanon 24
"خرابة بيوت وفاتنة ست اليأس".. هكذا وصف رامز جلال ضيفته الجميلة (فيديو)
01:12 | 2025-03-11
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إخفاء حمل زوجته ايمي سمير غانم.. هكذا برر حسن الرداد السبب (فيديو)
03:23 | 2025-03-10
12/03/2025 01:28:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24