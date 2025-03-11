لمدة 30 يوماً.. أوكرانيا تؤيد المقترح الأميركي بوقف الحرب مع روسيا

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وجاء هذا التأييد بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثماني ساعات في جدة الساحلية على البحر في العربية السعودية، بين ممثلين عن وأوكرانيا.وفي بيان مشترك صدر عن الجانبين، أكدت أنها وافقت من طرفها على وقف تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخباراتية معها "فورا"، وهو ما يعد خطوة رئيسية لدعم كييف في إطار هذه الهدنة.كما تم التوصل إلى اتفاق لإبرام اتفاقية المعادن بين الطرفين في "أقرب وقت ممكن".