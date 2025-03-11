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عربي-دولي

بعد موافقة اوكرانيا على الهدنة.. أميركا: الكرة الآن في ملعب روسيا

Lebanon 24
11-03-2025 | 15:24
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أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، "إن على روسيا أن تقرر ما إذا كانت ستقبل وقف إطلاق النار مع أوكرانيا"، التي قال إنها مستعدة للمفاوضات.
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واوضح  للصحافيين، بعد محادثات استمرت أكثر من ثماني ساعات في جدة، انه "سينقل هذا العرض الآن إلى الروس ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم".

في حين قال مستشار الأمن القومي مايك والتز إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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