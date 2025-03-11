بعد موافقة اوكرانيا على الهدنة.. أميركا: الكرة الآن في ملعب روسيا

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واوضح للصحافيين، بعد استمرت أكثر من ثماني ساعات في جدة، انه "سينقل هذا العرض الآن إلى ونأمل أن يوافقوا على السلام. الكرة الآن في ملعبهم".في حين قال الأمن القومي والتز إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".