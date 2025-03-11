أوغندا تنشر قوات خاصة في عاصمة جنوب السودان

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أعلنت أوغندا، الثلاثاء، نشر قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب لتأمينها في ظل التوتر بين كير ونائبه رياك .الأوغندي إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب "لتأمينها" بعد أن أثار التوتر بين سلفا كير ونائبه رياك مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.متحدث باسم الجيش الأوغندي إن نشر القوات جاء بناء على طلب من حكومة جنوب .واحتدم التوتر في الأيام القليلة الماضية في جنوب السودان، الدولة المنتجة للنفط، بعد أن اعتقلت حكومة كير وزيرين والعديد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع وأطلقت السلطات سراح أحد الوزراء بعد ذلك. (سكاي نيوز)