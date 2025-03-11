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أوغندا تنشر قوات خاصة في عاصمة جنوب السودان

Lebanon 24
11-03-2025 | 16:04
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أعلنت أوغندا، الثلاثاء، نشر قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان لتأمينها في ظل التوتر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار.
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وقال قائد الجيش الأوغندي إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا عاصمة جنوب السودان "لتأمينها" بعد أن أثار التوتر بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك مشار مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية.
وقال متحدث باسم الجيش الأوغندي إن نشر القوات جاء بناء على طلب من حكومة جنوب السودان.
واحتدم التوتر في الأيام القليلة الماضية في جنوب السودان، الدولة المنتجة للنفط، بعد أن اعتقلت حكومة كير وزيرين والعديد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع مشار وأطلقت السلطات سراح أحد الوزراء بعد ذلك. (سكاي نيوز)

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