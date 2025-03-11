خلال وقف إطلاق النار.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة!

بلغت حصيلة القتلى بنيران وقصف الجيش الإسرائيلي خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حماس"، 137 شهيداً منذ 19 كانون الثاني 2025، حسبما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة.
وقال
رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، إن إسرائيل
"تعمدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر".
وأضاف أن "أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال مجموعة من
المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم بينهم شقيقان، ليرتفع عدد الشهداء
منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا".
ولقي 5 أشخاص مصرعهم يوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من
الأهالي، وسط مدينة
غزة، فيما استشهدت طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع، وامرأة برصاص مسيّرة في بلدة الشوكة شرق مدينة
رفح، ليصل بذلك عدد الضحايا
جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة إلى أكثر من 10.
وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات الجيش الإسرائيلي، استهدفت الأهالي قرب حاجز "نتساريم" وسط غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل الأهالي شرقي بلدة خزاعة شرق مدينة
خانيونس جنوب قطاع غزة، وجرى إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرق مدينة
خان يونس.
وارتفعت حصيلة الشهداء
في قطاع غزة إلى 48503 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111927.