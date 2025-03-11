خلال وقف إطلاق النار.. ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة!

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رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، إن "تعمدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر".وأضاف أن "أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم بينهم شقيقان، ليرتفع عدد منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا".ولقي 5 أشخاص مصرعهم يوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي استهدف الأهالي، وسط غزة، فيما استشهدت طفلة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط القطاع، وامرأة برصاص مسيّرة في بلدة الشوكة شرق رفح، ليصل بذلك عدد جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة إلى أكثر من 10.وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات الجيش الإسرائيلي، استهدفت الأهالي قرب حاجز "نتساريم" وسط غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل الأهالي شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وجرى إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.وارتفعت حصيلة في قطاع غزة إلى 48503 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111927.