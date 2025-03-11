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عربي-دولي

بعد انتهاء المهلة.. الحوثيون يعلنون استئناف عملياتهم العسكرية ضدّ السفن الإسرائيلية

Lebanon 24
11-03-2025 | 16:56
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة، والتي تشمل البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب وخليج عدن.
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وأكد سريع أن الحظر يسري فور إعلان البيان، مشددًا على أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر ستتعرض للاستهداف داخل منطقة العمليات المحددة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيظل ساريًا حتى يتم إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.
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