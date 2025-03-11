بعد انتهاء المهلة.. الحوثيون يعلنون استئناف عملياتهم العسكرية ضدّ السفن الإسرائيلية

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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، سريع، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة المحددة، والتي تشمل البحر والبحر العربي ومضيق باب المندب وخليج عدن.وأكد سريع أن الحظر يسري فور إعلان البيان، مشددًا على أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر ستتعرض للاستهداف داخل منطقة المحددة.وأشار إلى أن هذا الإجراء سيظل ساريًا حتى يتم إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء.