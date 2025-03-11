Advertisement

عربي-دولي

عناصر درزية لحماية المدينة.. اتفاق بين دروز السويداء وإدارة الشرع

Lebanon 24
11-03-2025 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1332088-638773310337779098.png
Doc-P-1332088-638773310337779098.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الشيخ ليث البلعوس قائد حركة رجال الكرامة، في السويداء بسوريا، الثلاثاء، إن الحركة تعمل على تفعيل الأمن العام على أن تكون عناصره من المحافظة.
 
وأوضح البلعوس لسكاي نيوز عربية: "نعمل لتفعيل الأمن العام بالسويداء وستكون عناصره من المحافظة، نحن متفقون منذ البداية وهذه الدولة هي دولتنا ووجهتنا الحقيقية".
Advertisement

وأضاف: "أنشأنا مركزا لتجنيد شباب من السويداء ضمن وزارة الدفاع على أن تكون خدمتهم بالمحافظة".

كما كشف عن تسلم "سيارات الأمن العام وسنفعل الأمن العام بعد تجهيز العناصر من السويداء".

ولفت إلى أن "تفعيل الأمن العام جاء بعد اجتماعات لفصائل السويداء مع وزارتي الدفاع والداخلية".

وشدد قائد حركة رجال الكرامة على أن: "عقيدتنا تحرم دم السوري على السوري ونحن على خطى سلفنا الصالح". (سكاي نيوز عربية)


مواضيع ذات صلة
رئيس طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمت الهجري: أيدينا مفتوحة للتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة
lebanon 24
12/03/2025 01:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية استقدام مواطنين سوريين دروز إلى إسرائيل بهدف العمل
lebanon 24
12/03/2025 01:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا للتشاور في مستقبل بلدكم وأمنكم
lebanon 24
12/03/2025 01:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع اجتمع في دمشق مع وجهاء الطائفة الدرزية وأعيانها
lebanon 24
12/03/2025 01:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:44 | 2025-03-11
17:39 | 2025-03-11
17:32 | 2025-03-11
17:30 | 2025-03-11
17:17 | 2025-03-11
17:17 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24