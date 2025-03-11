عناصر درزية لحماية المدينة.. اتفاق بين دروز السويداء وإدارة الشرع

Advertisement

قال الشيخ ليث البلعوس قائد حركة رجال الكرامة، في السويداء بسوريا، الثلاثاء، إن الحركة تعمل على تفعيل الأمن العام على أن تكون عناصره من المحافظة.وأوضح البلعوس لسكاي عربية: "نعمل لتفعيل الأمن العام بالسويداء وستكون عناصره من المحافظة، نحن متفقون منذ البداية وهذه الدولة هي دولتنا ووجهتنا الحقيقية".وأضاف: "أنشأنا مركزا لتجنيد شباب من السويداء ضمن وزارة الدفاع على أن تكون خدمتهم بالمحافظة".كما كشف عن تسلم "سيارات الأمن العام وسنفعل الأمن العام بعد تجهيز العناصر من السويداء".ولفت إلى أن "تفعيل الأمن العام جاء بعد اجتماعات لفصائل السويداء مع وزارتي الدفاع والداخلية".وشدد قائد حركة رجال الكرامة على أن: "عقيدتنا تحرم دم السوري على السوري ونحن على خطى سلفنا الصالح". (سكاي عربية)